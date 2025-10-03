Nowy survival sandbox wygląda naprawdę obiecująco. Odbędziemy w nim podróż "od morza do gwiazd"

Premiera już niedługo, a tytuł możemy już teraz przetestować za darmo.

Fińskie studio Channel37 przygotowuje się do wydania swojego pierwszego projektu – survivalowej gry FPP The Last Caretaker. Produkcja ukaże się we wczesnym dostępie 6 listopada na Steamie i Epic Games Store, ale już teraz można sprawdzić wersję demonstracyjną.

The Last Caretaker – walka o przetrwanie w oceanie

Akcja The Last Caretaker przenosi nas do przyszłości, w której Ziemię pokrywa globalny ocean. Wcielamy się w robota odpowiedzialnego za pieczę nad kompleksem Lazarus – ostatnim bastionem ludzkości. Kluczowym zadaniem będzie opieka nad ludzkimi zarodkami, kontrolowanie temperatury inkubacji, dostarczanie składników odżywczych i zarządzanie pamięcią zawierającą emocje oraz wspomnienia.