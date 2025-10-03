Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy survival sandbox wygląda naprawdę obiecująco. Odbędziemy w nim podróż "od morza do gwiazd"

Mikołaj Berlik
2025/10/03 10:30
0
0

Premiera już niedługo, a tytuł możemy już teraz przetestować za darmo.

Fińskie studio Channel37 przygotowuje się do wydania swojego pierwszego projektu – survivalowej gry FPP The Last Caretaker. Produkcja ukaże się we wczesnym dostępie 6 listopada na Steamie i Epic Games Store, ale już teraz można sprawdzić wersję demonstracyjną.

The Last Caretaker
The Last Caretaker

The Last Caretaker – walka o przetrwanie w oceanie

Akcja The Last Caretaker przenosi nas do przyszłości, w której Ziemię pokrywa globalny ocean. Wcielamy się w robota odpowiedzialnego za pieczę nad kompleksem Lazarus – ostatnim bastionem ludzkości. Kluczowym zadaniem będzie opieka nad ludzkimi zarodkami, kontrolowanie temperatury inkubacji, dostarczanie składników odżywczych i zarządzanie pamięcią zawierającą emocje oraz wspomnienia.

Gracze z czasem zautomatyzują część procesów, tworząc biopody oraz syntetycznych opiekunów. Konieczne będzie też opracowanie nowych narzędzi i broni, do czego niezbędne okaże się eksplorowanie zasobów w niebezpiecznym środowisku. Placówkę Lazarus trzeba będzie dodatkowo chronić przed atakami zbuntowanych maszyn i kataklizmami pogodowymi, takimi jak burze.

GramTV przedstawia:

Premiera The Last Caretaker odbędzie się 6 listopada, a już teraz można sprawdzić demo gry na Steamie i Epic Games Store.

News
PC
zwiastun
Steam
demo
sandbox
survival
Mikołaj Berlik
