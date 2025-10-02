Nowy survival od koreańskiego studia może zachwycić fanów The Last of Us. Piękna grafika i survival z zombie

Na oficjalnej stronie Steam wydawca stwierdza, że Nakwon: Last Paradise będzie „wkrótce dostępne”. Brakuje jednak konkretnych dat premiery, więc można przypuszczać, że gra ukaże się dopiero w 2026 roku. Fani The Last of Us i gier survivalowych z pewnością powinni obserwować rozwój tego projektu, który łączy piękną grafikę, dynamiczną pogodę i intensywną walkę o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie.

Realistyczna gra o przetrwaniu wśród zombie, w której każdy dzień to walka o życie

NAKWON (lub „Raj”) to wciągająca gra o przetrwaniu wśród zombie, w której Twoim jedynym celem jest pozostać przy życiu. Rozpocznij swoje życie jako uchodźca w bezpiecznej przystani zbudowanej przez ocalałych. Wyruszaj na poszukiwanie pożywienia i zapasów w mieście opanowanym przez zarażonych, aby zarządzać swoim schronieniem. W walce o przetrwanie liczy się każda drobnostka. Narzędzia kuchenne stają się bronią, niewielkie rany mogą być śmiertelne, a stres ostatecznie złamie cię psychicznie, jeśli nie będziesz nim zarządzać. Wszystkie te elementy składają się na autentyczne i wciągające doświadczenie apokalipsy zombie.

Wysokiego ryzyka wyprawy miejskie pełne ocalałych i zarażonych

Obszary wypraw są pełne zarażonych i innych ocalałych, którzy desperacko poszukują zasobów. W tym rozpadającym się świecie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem i nigdy nie wiadomo, w co się pakujesz. Przetrwaj intensywne wyprawy PvPvE w ruinach upadłego miasta. Staw czoła surowej napiętej atmosferze, która ogarnia Twoje zmysły. Zanurz się w walce o przetrwanie.