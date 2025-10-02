Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy survival od koreańskiego studia może zachwycić fanów The Last of Us. Piękna grafika i survival z zombie

Mikołaj Berlik
2025/10/02 12:50
0
0

Nakwon: Last Paradise to nadchodzący sieciowy survival w klimatach The Last of Us, z trybem PvPvE i zmieniającymi się warunkami pogodowymi.

Koreańskie studio Nakwon przypomniało dziś o swoim survivalowym projekcie Nakwon: Last Paradise. Gra pozwala walczyć z zombie w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym pogoda i warunki atmosferyczne mają realny wpływ na rozgrywkę.

Nakwon: Last Paradise
Nakwon: Last Paradise

Nakwon: Last Paradise – survival z trybem PvPvE

Trzy miesiące temu Nexon udostępnił fragmenty rozgrywki z wersji alfa tytułu, pokazując PvPvE – czyli rywalizację i współpracę graczy w świecie pełnym zagrożeń. Widzimy już teraz, że mimo wczesnej fazy produkcji, Nakwon prezentuje się bardzo solidnie zarówno pod względem wizualnym, jak i mechaniki przetrwania.

Na oficjalnej stronie Steam wydawca stwierdza, że Nakwon: Last Paradise będzie „wkrótce dostępne”. Brakuje jednak konkretnych dat premiery, więc można przypuszczać, że gra ukaże się dopiero w 2026 roku. Fani The Last of Us i gier survivalowych z pewnością powinni obserwować rozwój tego projektu, który łączy piękną grafikę, dynamiczną pogodę i intensywną walkę o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie.

Realistyczna gra o przetrwaniu wśród zombie, w której każdy dzień to walka o życie

NAKWON (lub „Raj”) to wciągająca gra o przetrwaniu wśród zombie, w której Twoim jedynym celem jest pozostać przy życiu. Rozpocznij swoje życie jako uchodźca w bezpiecznej przystani zbudowanej przez ocalałych. Wyruszaj na poszukiwanie pożywienia i zapasów w mieście opanowanym przez zarażonych, aby zarządzać swoim schronieniem. W walce o przetrwanie liczy się każda drobnostka. Narzędzia kuchenne stają się bronią, niewielkie rany mogą być śmiertelne, a stres ostatecznie złamie cię psychicznie, jeśli nie będziesz nim zarządzać. Wszystkie te elementy składają się na autentyczne i wciągające doświadczenie apokalipsy zombie.

Wysokiego ryzyka wyprawy miejskie pełne ocalałych i zarażonych

Obszary wypraw są pełne zarażonych i innych ocalałych, którzy desperacko poszukują zasobów. W tym rozpadającym się świecie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem i nigdy nie wiadomo, w co się pakujesz. Przetrwaj intensywne wyprawy PvPvE w ruinach upadłego miasta. Staw czoła surowej napiętej atmosferze, która ogarnia Twoje zmysły. Zanurz się w walce o przetrwanie.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
PC
zwiastun
Steam
survival
Korea Południowa
Nakwon: Lost Paradise
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112