Nowy survival od koreańskiego studia może zachwycić fanów The Last of Us. Piękna grafika i survival z zombie

Nakwon: Last Paradise to nadchodzący sieciowy survival w klimatach The Last of Us, z trybem PvPvE i zmieniającymi się warunkami pogodowymi.
Koreańskie studio Nakwon przypomniało dziś o swoim survivalowym projekcie Nakwon: Last Paradise. Gra pozwala walczyć z zombie w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym pogoda i warunki atmosferyczne mają realny wpływ na rozgrywkę.
Nakwon: Last Paradise – survival z trybem PvPvE
Trzy miesiące temu Nexon udostępnił fragmenty rozgrywki z wersji alfa tytułu, pokazując PvPvE – czyli rywalizację i współpracę graczy w świecie pełnym zagrożeń. Widzimy już teraz, że mimo wczesnej fazy produkcji, Nakwon prezentuje się bardzo solidnie zarówno pod względem wizualnym, jak i mechaniki przetrwania.
Na oficjalnej stronie Steam wydawca stwierdza, że Nakwon: Last Paradise będzie „wkrótce dostępne”. Brakuje jednak konkretnych dat premiery, więc można przypuszczać, że gra ukaże się dopiero w 2026 roku. Fani The Last of Us i gier survivalowych z pewnością powinni obserwować rozwój tego projektu, który łączy piękną grafikę, dynamiczną pogodę i intensywną walkę o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie.
Realistyczna gra o przetrwaniu wśród zombie, w której każdy dzień to walka o życie
NAKWON (lub „Raj”) to wciągająca gra o przetrwaniu wśród zombie, w której Twoim jedynym celem jest pozostać przy życiu. Rozpocznij swoje życie jako uchodźca w bezpiecznej przystani zbudowanej przez ocalałych. Wyruszaj na poszukiwanie pożywienia i zapasów w mieście opanowanym przez zarażonych, aby zarządzać swoim schronieniem. W walce o przetrwanie liczy się każda drobnostka. Narzędzia kuchenne stają się bronią, niewielkie rany mogą być śmiertelne, a stres ostatecznie złamie cię psychicznie, jeśli nie będziesz nim zarządzać. Wszystkie te elementy składają się na autentyczne i wciągające doświadczenie apokalipsy zombie.
Wysokiego ryzyka wyprawy miejskie pełne ocalałych i zarażonych
Obszary wypraw są pełne zarażonych i innych ocalałych, którzy desperacko poszukują zasobów. W tym rozpadającym się świecie niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem i nigdy nie wiadomo, w co się pakujesz. Przetrwaj intensywne wyprawy PvPvE w ruinach upadłego miasta. Staw czoła surowej napiętej atmosferze, która ogarnia Twoje zmysły. Zanurz się w walce o przetrwanie.
