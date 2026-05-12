Nowy Star Wars od twórcy KOTOR-a nabiera rozpędu. Mowa o 100 mln dolarów

Przypomnijmy, że za powstawanie Fate of the Old Republic odpowiedzialne jest Arcanaut Studios, na którego czele stoi niezwykle doświadczony Casey Hudson. To wieloletni weteran BioWare, który brał udział w pracach m.in. nad Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic czy też Mass Effect. Niedawno przyznał on, że Los Starej Republiki poznamy przed 2030 rokiem, aczkolwiek takie ujęcie sprawy nie wskazuje raczej na rychłą premierę. Jednocześnie ujawnił on, iż Arcanaut nie zamierza korzystać z AI. Przy okazji zwrócił też uwagę, że jego Star Wars niekoniecznie będą przesadnie dużą produkcją.

Większy niekoniecznie znaczy lepszy. Jeśli jestem podekscytowany grą, a potem dowiaduję się, że trwa ona 200 godzin – nawet jeśli nie mam ambicji, żeby ją ukończyć – zastanawiam się, czy jeśli poświęcę na nią 20 godzin, w ogóle wyjdę z pierwszego aktu? Wielu graczy po prostu chce w coś zagrać i to ukończyć – podsumował Hudson.