Nowy Star Wars od twórcy KOTOR-a nabiera rozpędu. Mowa o 100 mln dolarów

Tym razem otrzymaliśmy nieoficjalne doniesienia na temat finansowania projektu. Oraz kolejną wypowiedź od jego reżysera.
Fate of the Old Republic ze 100 milionami wsparcia i niekoniecznie gigantycznymi rozmiarami
Zacznijmy od pierwszego tematu. Jak bowiem podaje Bloomberga, Star Wars: Fate of the Old Republic miało znaleźć się pod finansowymi skrzydłami GreaterThan Group. To nowa firma, za którą stoi były dyrektor wykonawczy NetEase, Simon Zhu, a która pozyskała od inwestorów 100 milionów dolarów na swoje inwestycje. Przypomnijmy, że sam Zhu zrezygnował z pracy dla NetEase w momencie, gdy gigant technologiczny postanowił ograniczyć swoją działalność na rynku gier. Z tego też powodu nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen ma być kluczowym elementem powrotu chińskiego biznesmena do czołówki.
