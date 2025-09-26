Nowy serial z Gwiezdnych wojen w pierwszym zwiastunie. Jest data premiery na Disney+

Disney+ opublikował pierwszy zwiastun trzeciej części antologii Gwiezdne wojny: Wizje, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Produkcja powraca do korzeni, oddając głos japońskim studiom anime, a zarazem wprowadza jedną z najbardziej imponujących obsad w historii projektu. Fani mogą liczyć na dziewięć nowych historii, które po raz kolejny udowadniają, że odległa galaktyka najlepiej rozwija się, gdy daje twórcom pełną swobodę artystyczną.

Gwiezdne wojny: Wizje – pierwszy zwiastun potwierdza datę premiery

Trzecia odsłona Gwiezdne wojny: Wizje przyciągnęła znakomitych aktorów. Wśród głosów usłyszymy Annę Sawai znaną z serialu Shōgun, Simu Liu, czyli filmowego Shang-Chi z Marvela, a także Stephanie Hsu z oscarowego Wszystko wszędzie naraz. Do obsady dołączyli również Steve Buscemi, George Takei z Star Treka, Harvey Guillén z Co robimy w ukryciu, Judith Light, Freddie Highmore znany z The Good Doctor oraz Jodie Turner-Smith, która zagrała w Akolicie.