Nowy serial z Gwiezdnych wojen w pierwszym zwiastunie. Jest data premiery na Disney+

Radosław Krajewski
2025/09/26 10:45
Twórcy zaprezentowali kolejne szalone pomysły.

Disney+ opublikował pierwszy zwiastun trzeciej części antologii Gwiezdne wojny: Wizje, który zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Produkcja powraca do korzeni, oddając głos japońskim studiom anime, a zarazem wprowadza jedną z najbardziej imponujących obsad w historii projektu. Fani mogą liczyć na dziewięć nowych historii, które po raz kolejny udowadniają, że odległa galaktyka najlepiej rozwija się, gdy daje twórcom pełną swobodę artystyczną.

Gwiezdne wojny: Wizje,

Gwiezdne wojny: Wizje – pierwszy zwiastun potwierdza datę premiery

Trzecia odsłona Gwiezdne wojny: Wizje przyciągnęła znakomitych aktorów. Wśród głosów usłyszymy Annę Sawai znaną z serialu Shōgun, Simu Liu, czyli filmowego Shang-Chi z Marvela, a także Stephanie Hsu z oscarowego Wszystko wszędzie naraz. Do obsady dołączyli również Steve Buscemi, George Takei z Star Treka, Harvey Guillén z Co robimy w ukryciu, Judith Light, Freddie Highmore znany z The Good Doctor oraz Jodie Turner-Smith, która zagrała w Akolicie.

Zwiastun zapowiada różnorodność tonów i gatunków, jakie pojawią się w nadchodzących odcinkach. Oto pełna lista:

  • The Duel: Payback (Kamikaze Douga + ANIMA) – Ronin staje do walki z mściwym Mistrzem Jedi.
  • The Song of Four Wings (Project Studio Q) – buntownicza księżniczka chroni dziecko na skutej lodem planecie.
  • The Ninth Jedi: Child of Hope (Production I.G) – Kara spotyka tajemniczego droida podczas ucieczki przed łowcami Jedi.
  • The Bounty Hunters (WIT STUDIO) – zbuntowany łowca nagród przyjmuje zlecenie, które prowadzi do poważnych konsekwencji.
  • Yuko’s Treasure (Kinema citrus Co.) – sierota i uliczny włóczęga łączą siły w poszukiwaniu skarbu i ratunku.
  • The Lost Ones (Kinema citrus Co.) – misja ratunkowa zmusza wojowniczkę do zmierzenia się z demonami przeszłości.
  • The Smuggler (TRIGGER) – przemytnik podejmuje się ryzykownego zadania na zlecenie Imperium.
  • The Bird of Paradise (Polygon Pictures) – oślepiony Padawan przechodzi duchowe próby, które mają ochronić go przed Ciemną Stroną.
  • BLACK (david production) – psychodeliczna opowieść o pamięci, życiu i śmierci z perspektywy imperialnego żołnierza.

GramTV przedstawia:

Star Wars: Visions od początku zachwycało odwagą i różnorodnością. Seria zdobyła uznanie krytyków i widzów, czego dowodem są nagrody Emmy, Annie oraz Lumière. Najnowsza część ma jeszcze mocniej podkreślić japońskie dziedzictwo anime i udowodnić, że uniwersum Gwiezdnych wojen nie musi ograniczać się do jednej estetyki ani jednej narracji.

Premiera nowego sezonu Gwiezdne wojny: Wizje została zaplanowana na 29 października wyłącznie na platformie Disney+.

Źródło:https://www.starwars.com/news/star-wars-visions-volume-3-cast-announce

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

