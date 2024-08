Nowy serial z Gwiezdnych wojen na pierwszych zdjęciach. Jest data premiery

Będzie to opowieść o współpracy, pokonywania własnych lęków i być może również własnej opinii o sobie lub własnych słabościach, aby można było odnieść sukces – skomentował serial Jude Law.

Aktor dodał, że zobaczenie dziecięcych bohaterów w świecie Gwiezdnych wojen to coś zupełnie nowego i wyjątkowego. Chociaż Star Wars: Skeleton Crew ma zachęcić młodszych widzów do poznania świata Gwiezdnych wojen, to również starsi widzowie otrzymają pełne niespodzianki, w tym odwołania do starych filmów.