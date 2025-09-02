Nowy serial Marvela w pierwszym logo. Produkcja utrzymana w klimatach science fiction

To może być ciekawa propozycja z MCU.

Fani Marvela dostali właśnie pierwszą zajawkę nadchodzącego projektu studia. Logo serialu Vision Quest, spin-offu WandaVision, zostało po raz pierwszy zauważone nie na planie produkcji Disneya, ale podczas zdjęć do filmu DC Studios Clayface w Liverpoolu. Na plecach jednego z członków ekipy filmowej znalazła się koszulka z oficjalnym logotypem tytułu, czym błyskawicznie podzielili się fani w sieci. Nie wiadomo, czy pracownik brał udział w obu produkcjach jednocześnie, czy po prostu odwiedzał znajomych. Vision Quest – pierwsze logo serialu Według wcześniejszych doniesień zdjęcia miały ruszyć na początku września, choć nie potwierdzono jeszcze oficjalnie, czy kamery już pracują. Do roli Visiona powróci Paul Bettany, a obok niego pojawi się James Spader jako Ultron, tym razem w ludzkiej formie. Serial ma przywrócić także szereg innych znanych postaci związanych ze sztuczną inteligencją w uniwersum Marvela.

Do obsady dołączyła Emily Hampshire, która wcieli się w ludzką wersję systemu E.D.I.T.H., stworzonego przez Tony’ego Starka, a później przekazanego Peterowi Parkerowi. Wcześniejsze plotki sugerowały, że F.R.I.D.A.Y. zagra Kerry Condon, ale ostatecznie wiadomo już, że rolę przejęła Orla Brady, znana z Star Trek: Picard. James D’Arcy powróci jako Edwin Jarvis, a Ruaridh Mollica ma wcielić się w Tuckera, który okazuje się być Tommym Maximoffem, znanym fanom jako Speed. Na ekranie zobaczymy także T’nię Miller jako Jocastę, czyli Pannę Ultron, opisaną jako „przebiegła, potężna i napędzana żądzą zemsty”. Powróci również Faran Tahir w roli Razy, przywódcy organizacji Dziesięciu Pierścieni, który już w pierwszym Iron Manie w 2008 roku był jednym z głównych przeciwników Tony’ego Starka.

Vision Quest został określony jako trzeci rozdział swoistej trylogii, która rozpoczęła się od WandaVision i kontynuowana jest w To zawsze Agatha. Showrunnerem serialu jest Terry Matalas, znany z Star Trek: Picard. Premiery możemy spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

