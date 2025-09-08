Nowy serial Marvela bez niespodzianek. Produkcja nie będzie powiązana z innymi tytułami z MCU

Studio nie przyszykowało niespodzianek dla swoich widzów w nadchodzącym serialu.

Już w grudniu na platformie Disney+ pojawi się nowa produkcja z Marvel Spotlight, czyli Wonder Man. Choć dotychczasowe informacje na temat serialu były dosyć skąpe, obejmując jedynie kilka zdjęć i krótki zwiastun, pojawiły się nowe doniesienia, które rzucają światło na to, czego widzowie mogą się spodziewać. Jednak nie wszystkie wieści ucieszyć fanów oczekujących typowych marvelowskich niespodzianek. Wonder Man – w serialu nie pojawią się gościnnie inni superbohaterowie Scooper MyTimeToShineHello podzielił się szczegółami, które mogą zaskoczyć miłośników uniwersum Marvela. Według najnowszych informacji w Wonder Man nie pojawią się żadne postacie z MCU. Będzie to więc samodzielna historia, niepowiązana z uniwersum.

Wonder Man to bardzo samodzielna historia, więc nie nastawiajcie się na cameo – zdradziła insider.. Tymczasem Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji Marvela, ujawnił kluczowe informacje o strukturze serialu, jednocześnie wyrażając ogromny entuzjazm wobec projektu. W rozmowie z serwisem Collider podkreślił wyjątkowość produkcji i jej potencjał, by zaskoczyć widzów. Wonder Man składa się z ośmiu odcinków i wnosi zupełnie nowy smak do uniwersum Marvela. To projekt prosto z umysłów Destina Daniela Crettona i Andrew Guesta. Szczerze mówiąc, to jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. To najlepsza seria, której nikt jeszcze nie zna, i nie mogę się doczekać reakcji publiczności. To list miłosny do tego, co robimy jako filmowcy, do aktorstwa jako zawodu. To szczery i piękny serial – powiedział Winderbaum. Jego słowa potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Oznacza to, że widzowie mogą oczekiwać inteligentnego humoru.

W kwestii długości odcinków Winderbaum ujawnił, że będą one zróżnicowane, co wpisuje się w elastyczne podejście platform streamingowych. Dajemy sobie nieco swobody w długości odcinków, więc najkrótszy z nich trwa nieco ponad 20 minut, a najdłuższy około 40 minut – wyjaśnił. W roli głównej zobaczymy Yahyę Abdul-Mateena II, który wcieli się w Simona Williamsa, znanego jako Wonder Man. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona. Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który według najświeższych informacji wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza. Przypomnijmy, że Wonder Man nie ma wyznaczonej konkretnej daty premiery. Debiutu na Disney+ mamy doczekać się w grudniu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.