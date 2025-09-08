Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy serial Marvela bez niespodzianek. Produkcja nie będzie powiązana z innymi tytułami z MCU

Radosław Krajewski
2025/09/08 14:10
Studio nie przyszykowało niespodzianek dla swoich widzów w nadchodzącym serialu.

Już w grudniu na platformie Disney+ pojawi się nowa produkcja z Marvel Spotlight, czyli Wonder Man. Choć dotychczasowe informacje na temat serialu były dosyć skąpe, obejmując jedynie kilka zdjęć i krótki zwiastun, pojawiły się nowe doniesienia, które rzucają światło na to, czego widzowie mogą się spodziewać. Jednak nie wszystkie wieści ucieszyć fanów oczekujących typowych marvelowskich niespodzianek.

Wonder Man
Wonder Man

Wonder Man – w serialu nie pojawią się gościnnie inni superbohaterowie

Scooper MyTimeToShineHello podzielił się szczegółami, które mogą zaskoczyć miłośników uniwersum Marvela. Według najnowszych informacji w Wonder Man nie pojawią się żadne postacie z MCU. Będzie to więc samodzielna historia, niepowiązana z uniwersum.

Wonder Man to bardzo samodzielna historia, więc nie nastawiajcie się na cameo – zdradziła insider..

Tymczasem Brad Winderbaum, szef działu streamingu, telewizji i animacji Marvela, ujawnił kluczowe informacje o strukturze serialu, jednocześnie wyrażając ogromny entuzjazm wobec projektu. W rozmowie z serwisem Collider podkreślił wyjątkowość produkcji i jej potencjał, by zaskoczyć widzów.

Wonder Man składa się z ośmiu odcinków i wnosi zupełnie nowy smak do uniwersum Marvela. To projekt prosto z umysłów Destina Daniela Crettona i Andrew Guesta. Szczerze mówiąc, to jedna z moich ulubionych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. To najlepsza seria, której nikt jeszcze nie zna, i nie mogę się doczekać reakcji publiczności. To list miłosny do tego, co robimy jako filmowcy, do aktorstwa jako zawodu. To szczery i piękny serial – powiedział Winderbaum.

Jego słowa potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że Wonder Man został pomyślany jako satyra superbohaterska i swoisty hołd dla Los Angeles oraz przemysłu filmowego. Producenci Destin Daniel Cretton i Andrew Guest, inspirowali się tonem takich produkcji jak Dolina krzemowa, Dave czy Barry. Oznacza to, że widzowie mogą oczekiwać inteligentnego humoru.

W kwestii długości odcinków Winderbaum ujawnił, że będą one zróżnicowane, co wpisuje się w elastyczne podejście platform streamingowych.

Dajemy sobie nieco swobody w długości odcinków, więc najkrótszy z nich trwa nieco ponad 20 minut, a najdłuższy około 40 minut – wyjaśnił.

W roli głównej zobaczymy Yahyę Abdul-Mateena II, który wcieli się w Simona Williamsa, znanego jako Wonder Man. W obsadzie znalazł się również Demetrius Grosse jako Eric Williams, czyli Grim Reaper, brat głównego bohatera. Powróci także Sir Ben Kingsley, ponownie wcielając się w Trevora Slattery’ego, znanego z wcześniejszych filmów Marvela. Wśród nowych twarzy pojawi się Byron Bowers w jeszcze nieujawnionej roli. Plotki sugerują także gościnne występu Eda Harrisa, Boba Odenkirka i Courtney Cox, choć oficjalnie potwierdzono jedynie udział Harrisa, który sportretuje Neala Saroyana, agenta Simona.

Reżyserią kilku odcinków zajęła się Stella Meghie, znana z filmu The Photograph. Destin Daniel Cretton, który według najświeższych informacji wyreżyseruje także Spider-Mana 4, odpowiada za dwa pierwsze odcinki i jest jednym z twórców scenariusza.

Przypomnijmy, że Wonder Man nie ma wyznaczonej konkretnej daty premiery. Debiutu na Disney+ mamy doczekać się w grudniu.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:32

Chyba nikogo nie zdziwi że główny bohater to kolejny race swap?

Zresztą jakie to ma znaczenie - ten serial będzie porażką. Odcinają się od "głównego" MCU bo wolą dmuchać na zimne :P




