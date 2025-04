Nowy RPG twórców Mass Effecta z kolejnymi szczegółami. Deweloperzy opowiedzieli o projekcie

Jedną z kluczowych cech Exodus ma być odwzorowanie dylatacji czasu. Postać gracza będzie przemieszczać się z prędkościami bliskimi światłu, przez co świat gry będzie się starzał znacznie szybciej od protagonisty. Kampania może więc obejmować nawet kilkaset lat historii, a zmieniające się środowisko i społeczeństwo mają w naturalny sposób pogłębiać nasze przywiązanie do świata i postaci.

Fabuła w Exodus ma rozwijać się w stylu Mass Effecta i Star Wars: Knights of the Old Republic. Początkowo skupimy się na stworzeniu kolonii i relacjach z załogą, ale z czasem historia przybierze większą skalę - pojawią się potężni przeciwnicy i decyzje na galaktyczną skalę. Deweloperzy podkreślają, że nawet liniowe misje mają zmuszać do trudnych wyborów, a każde działanie ma wpływać na dalszy bieg wydarzeń.

Exodus zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X i Series S. Premiera planowana jest na 2026 rok.