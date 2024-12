Nowy RPG solowego dewelopera zyskał sporą popularność. Tytuł ma “przytłaczająco pozytywne” opinie na Steamie

W ubiegłym tygodniu doczekaliśmy się premiery RPG od samotnego twórcy, czyli Kiseff. Atlyss zadebiutowało na Steamie we wczesnym dostępie i nieoczekiwanie zyskało sporą popularność. Według danych platformy Valve tytuł codziennie przyciąga wielu graczy mimo dłuższego czasu od pojawienia się na rynku.

Atlyss - informacje o grze

Atlyss to nowy RPG z widokiem z trzeciej osoby. W grze przenosimy się do świata fantasy, w którym poruszamy się stworzoną przez nas postacią. Na początku przygody możemy wybrać jedną z kilku ras, wygląd oraz klasę postaci - do dyspozycji mamy wojownika, mistyka, czyli czarodzieja oraz bandytę. Gameplay polega na przemierzaniu dostępnych lokacji oraz wykonywaniu zadań dla poznanych mieszkańców, które często polegają na walce z przeciwnikami.