Nowy Robin Hood na horyzoncie. Czy trafi w dziesiątkę?

Jest już data premiery, znana jest obsada i ujawniono pierwszy teaser nowego serialu.

Legenda o Robin Hoodzie powraca w kolejnej odsłonie. MGM+ zaprezentowało pierwszy teaser 10-odcinkowego serialu Robin Hood, którego amerykańska premiera została wyznaczona na 2 listopada 2025 roku. W Polsce najpewniej serial zadebiutuje na Amazon Prime Video (choć jeszcze nie jest to pewne). Nowy serial, stary bohater Nowa produkcja zapowiadana jest jako romantyczna i pełna emocji przygoda, łącząca historyczną autentyczność, psychologiczną głębię oraz współczesne podejście do klasycznej legendy. Twórcy kładą duży nacisk na relację między Robem a Marian, nadając jej centralne znaczenie w historii.

Za projekt odpowiada showrunner John Glenn (Seal Team), a pilotowy odcinek wyreżyserował Jonathan English. W obsadzie zobaczymy m.in. Jacka Pattena (Robin), Lauren McQueen (Marian), oraz hollywoodzkie gwiazdy – Connie Nielsen i Seana Beana.

Akcja serialu rozgrywa się po normańskiej inwazji na Anglię. Syn saksońskiego leśniczego, Rob, oraz córka normańskiego lorda, Marian, zakochują się w sobie i wspólnie stają do walki o sprawiedliwość. Robin gromadzi wokół siebie grupę banitów, a Marian przenika do świata dworskich intryg, by razem przeciwstawić się królewskiej korupcji i przywrócić pokój w kraju. To już kolejna ekranizacja przygód słynnego banity z Sherwood. Warto przypomnieć, że polscy widzowie mają szczególny sentyment do kultowego serialu Robin z Sherwood, emitowanego w latach 80., który na długo zapisał się w pamięci fanów. Czy nowa wersja będzie równie udana? Miejmy nadzieję, że dane nam będzie się tego przekonać.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





