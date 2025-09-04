Nowy rekord w Super Mario Bros. „Jesteśmy już tylko 15 klatek od idealnego speedrunu”

Po raz pierwszy od czterech lat w świecie speedrunów Super Mario Bros. pojawił się nowy rekordzista. Dotychczas niepodzielnie dominował Niftski, który od 2021 roku stopniowo zbliżał wynik w kategorii any% do granic ludzkich możliwości. Teraz jednak palmę pierwszeństwa przejął zawodnik znany jako averge11, ustanawiając czas 4:54.51, lepszy od dotychczasowego rekordu o zaledwie trzy klatki.

Super Mario Bros – padł nowy rekord

Nowy wynik został uzyskany 28 sierpnia i choć różnica wydaje się minimalna, w świecie Super Mario Bros. ma ogromne znaczenie. Gra od lat uważana jest za jedną z najtrudniejszych do perfekcyjnego opanowania ze względu na tzw. frame rule – mechanikę, w której poziomy kończą się tylko w określonych odstępach 21 klatek. Oznacza to, że zawodnicy walczą nie o sekundy, lecz o pojedyncze fragmenty ułamków sekund, próbując dorównać teoretycznemu, komputerowo zaprogramowanemu biegowi (TAS).