Nowy rekord świata w Gothic 2: Noc Kruka. Polak dokonał niemożliwego

Gothic II: Noc Kruka nie należy do krótkich gier. Poznanie głównego wątku to zabawa na około 30 godzin, ale niektórzy gracze podejmują się prób ponad dziesięciokrotnego ograniczenia czasu potrzebnego na poznanie historii. Speedrunnerzy prześcigają się osiąganiu jak najlepszych wyników i w ubiegłym roku udało się zejść poniżej granicy 30 minut potrzebnych na ukończenie tytułu. W ostatnim czasie absolutnym rekordem mógł pochwalić się Niemiec Jaffra, któremu udało się przejść produkcję Piranha Bytes w 23 minuty i 35 sekund. Wynik ten wydaje się jednak długi, gdy zestawimy go z nowym rekordzistą.

Polak z rekordem w speedrunnie Gothica II: Noc Kruka

Od niecałych dwóch tygodni nowym rekordem najszybszego przejścia Gothic II: Noc Kruka może pochwalić się Polak o pseudonimie BartuśJD. Pierwszego dnia maja opublikował na swoim kanale YouTube film, w którym zaprezentował niezwykły wyczyn. Grę ukończył w zaledwie 20 minut, 28 sekund i 819 milisekund.