Nowy rekord speedrunnu w Super Mario Bros. Brakuje już zaledwie 11 klatek do idealnego przejścia

Gracze są coraz bliżej ukończenia pierwszego Super Mario Bros. w absolutnie rekordowym czasie.
Choć Super Mario Bros. ma już niemal 40 lat, społeczność speedrunnerów wciąż udowadnia, że granice kultowej gry nadal da się przesuwać. Amerykański gracz Niftski po raz trzeci w tym roku pobił rekord świata w kategorii Any%, zbliżając się do absolutnie perfekcyjnego przejścia klasycznej platformówki Nintendo.
Super Mario Bros. – nowy rekord przejścia gry
Obecny wynik Niftskiego to 4:54.448, co oznacza, że dzieli go zaledwie 11 klatek od tzw. TAS-runu (tool-assisted speedrun), teoretycznie najkrótszego możliwego czasu, jaki można uzyskać przy idealnie wykonanych ruchach postaci. Po ukończeniu rekordowego biegu Niftski nie krył emocji:
O mój Boże! Naprawdę chciałem, żeby to było trzy setne sekundy mniej. Wtedy cieszyłbym się jeszcze bardziej. Ale i tak — jedziemy dalej!
To już kolejny etap niezwykle zaciętej rywalizacji między Niftskim a innym znanym speedrunnerem, averge11. Na początku roku Niftski był o 18 klatek od ideału, później averge11 przejął tytuł z wynikiem lepszym o trzy klatki. Kilka tygodni temu rekord znów wrócił do Niftskiego, a teraz został jeszcze bardziej wyśrubowany.
Mimo triumfu, Niftski nie zamierza spoczywać na laurach. Po zakończeniu biegu kontynuował próby przez kolejną godzinę, a w mediach społecznościowych napisał:
To dopiero początek. Wkrótce zobaczycie więcej.
GramTV przedstawia:
Niezwykły wyczyn Niftskiego zobaczycie na Twitchu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!