Nowy rekord speedrunnu w Super Mario Bros. Brakuje już zaledwie 11 klatek do idealnego przejścia

Radosław Krajewski
2025/10/25 15:00
Gracze są coraz bliżej ukończenia pierwszego Super Mario Bros. w absolutnie rekordowym czasie.

Choć Super Mario Bros. ma już niemal 40 lat, społeczność speedrunnerów wciąż udowadnia, że granice kultowej gry nadal da się przesuwać. Amerykański gracz Niftski po raz trzeci w tym roku pobił rekord świata w kategorii Any%, zbliżając się do absolutnie perfekcyjnego przejścia klasycznej platformówki Nintendo.

Super Mario Bros. – nowy rekord przejścia gry

Obecny wynik Niftskiego to 4:54.448, co oznacza, że dzieli go zaledwie 11 klatek od tzw. TAS-runu (tool-assisted speedrun), teoretycznie najkrótszego możliwego czasu, jaki można uzyskać przy idealnie wykonanych ruchach postaci. Po ukończeniu rekordowego biegu Niftski nie krył emocji:

O mój Boże! Naprawdę chciałem, żeby to było trzy setne sekundy mniej. Wtedy cieszyłbym się jeszcze bardziej. Ale i tak — jedziemy dalej!

To już kolejny etap niezwykle zaciętej rywalizacji między Niftskim a innym znanym speedrunnerem, averge11. Na początku roku Niftski był o 18 klatek od ideału, później averge11 przejął tytuł z wynikiem lepszym o trzy klatki. Kilka tygodni temu rekord znów wrócił do Niftskiego, a teraz został jeszcze bardziej wyśrubowany.

Mimo triumfu, Niftski nie zamierza spoczywać na laurach. Po zakończeniu biegu kontynuował próby przez kolejną godzinę, a w mediach społecznościowych napisał:

To dopiero początek. Wkrótce zobaczycie więcej.

Niezwykły wyczyn Niftskiego zobaczycie na Twitchu.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/super-mario/super-mario-bros-speedrunner-is-now-just-11-frames-away-from-the-absolute-perfect-playthrough-of-the-40-year-old-classic-after-beating-the-world-record-for-the-third-time-this-year/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

