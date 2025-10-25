Nowy rekord speedrunnu w Super Mario Bros. Brakuje już zaledwie 11 klatek do idealnego przejścia

Choć Super Mario Bros. ma już niemal 40 lat, społeczność speedrunnerów wciąż udowadnia, że granice kultowej gry nadal da się przesuwać. Amerykański gracz Niftski po raz trzeci w tym roku pobił rekord świata w kategorii Any%, zbliżając się do absolutnie perfekcyjnego przejścia klasycznej platformówki Nintendo.

Super Mario Bros. – nowy rekord przejścia gry

Obecny wynik Niftskiego to 4:54.448, co oznacza, że dzieli go zaledwie 11 klatek od tzw. TAS-runu (tool-assisted speedrun), teoretycznie najkrótszego możliwego czasu, jaki można uzyskać przy idealnie wykonanych ruchach postaci. Po ukończeniu rekordowego biegu Niftski nie krył emocji: