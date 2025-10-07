Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy realistyczny shooter od twórców Rising Storm 2. Demo ‘83 dostępne za darmo na Steam

Mikołaj Berlik
2025/10/07 16:30
0
0

Blue Dot Games prezentuje ‘83, duchowego spadkobiercę Rising Storm 2. Grę można już wypróbować w darmowej wersji demonstracyjnej.

Na Steam pojawiło się darmowe demo gry ‘83, nad którą pracują twórcy Red Orchestra i Rising Storm 2. Produkcja od Blue Dot Games ma zadebiutować w czwartym kwartale 2025 roku, a wersja demonstracyjna pozwala już teraz sprawdzić podstawowe mechaniki i klimat rozgrywki.

‘83
‘83

‘83 – duchowy spadkobierca Rising Storm 2 z ambicjami na hit

‘83 to realistyczna strzelanka taktyczna, osadzona w alternatywnej wersji zimnej wojny, w której globalny konflikt stał się faktem. Rozgrywka stawia na autentyczne odwzorowanie uzbrojenia, zespołową współpracę i realistyczny system balistyki, znany z poprzednich projektów twórców.

Zespół Blue Dot Games składa się z weteranów gatunku, którzy wcześniej pracowali przy Rising Storm 2: Vietnam oraz Red Orchestra. Ich nowy projekt ma kontynuować dziedzictwo tych klasyków, oferując jednocześnie nowoczesną oprawę graficzną i ulepszony system komunikacji drużynowej.

GramTV przedstawia:

Demo dostępne na Steam zbiera już pierwsze pozytywne opinie graczy, którzy chwalą wierność historycznym detalom, klimat zimnej wojny i duży nacisk na taktykę. Jeśli twórcy utrzymają poziom jakości i dopracują optymalizację, ‘83 może stać się jednym z ciekawszych shooterów 2025 roku.

Tagi:

News
zwiastun
strzelanka
Rising Storm
Rising Storm 2 - Vietnam
realizm
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112