Nowy realistyczny shooter od twórców Rising Storm 2. Demo ‘83 dostępne za darmo na Steam

Na Steam pojawiło się darmowe demo gry ‘83, nad którą pracują twórcy Red Orchestra i Rising Storm 2. Produkcja od Blue Dot Games ma zadebiutować w czwartym kwartale 2025 roku, a wersja demonstracyjna pozwala już teraz sprawdzić podstawowe mechaniki i klimat rozgrywki.

‘83 – duchowy spadkobierca Rising Storm 2 z ambicjami na hit

‘83 to realistyczna strzelanka taktyczna, osadzona w alternatywnej wersji zimnej wojny, w której globalny konflikt stał się faktem. Rozgrywka stawia na autentyczne odwzorowanie uzbrojenia, zespołową współpracę i realistyczny system balistyki, znany z poprzednich projektów twórców.