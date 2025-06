Nowy Predator zachwyca? Pierwsze opinie oczekiwanego filmu science ficition

Tymczasem Pogromca zabójców zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+ już w tym tygodniu. Sądząc po pierwszych opiniach, animowana antologia już teraz uważana jest za kolejny sukces reżysera.

Fani mogą liczyć na liczne smaczki i rozbudowę świata przedstawionego. Dla tych, którzy po prostu chcą zobaczyć, co się stanie, gdy Predator zmierzy się z samurajem, film ma dostarczyć brutalnej i widowiskowej rozrywki.

W połowie maja Predator: Pogromca zabójców otrzymał nowy, efektowny zwiastun. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.

#PredatorKillerOfKillers to dokładnie to, czego zawsze chciałem od tej serii. Inteligentny, pełen scen, które przejdą do historii, i niesamowitych zabójstw. Skondensowany, intensywny i absolutnie nie do zatrzymania. Dan Trachtenberg trafił w dziesiątkę – polecam w ciemno.