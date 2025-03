Nowy patent Nintendo może sugerować ulepszone remake’i klasycznych gier 2D

Nowa technologia sugeruje, że Nintendo może chcieć tworzyć więcej gier w stylu 2D, które będą miały pełne zalety grafiki 3D, w tym lepszą wydajność i głębię wizualną, ale zachowają klasyczną estetykę. Najbardziej ekscytującą możliwością jest wykorzystanie tej technologii w remake’ach klasycznych gier Nintendo. Wiele osób od lat domaga się odświeżonej wersji Super Metroida, a nowa metoda renderowania mogłaby pozwolić na zachowanie oryginalnego klimatu, jednocześnie podnosząc grafikę do nowoczesnych standardów. A Link to the Past mogłoby zyskać bardziej angażujący wygląd, nie tracąc swojego klasycznego stylu.

Nie oznacza to jednak, że Nintendo od razu wdroży ten patent w życie. Firmy często zabezpieczają technologie na przyszłość, bez gwarancji ich natychmiastowego użycia. Fani będą musieli poczekać, by przekonać się, czy faktycznie zobaczymy nową erę remake’ów w stylu HD-2D na Switchu 2.