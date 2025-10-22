Nowy Painkiller nie spełnił oczekiwań. Gracze krytykują brak ducha oryginału

Pierwotna wersja Painkillera, stworzona przez People Can Fly, zyskała miano kultowego klasyka w gatunku strzelanek pierwszoosobowych. Od czasu jej premiery minęło ponad dwie dekady, a fani z niecierpliwością oczekiwali powrotu serii. Nadzieje te zostały rozbudzone na początku 2025 roku, kiedy ogłoszono, że Anshar Studios i 3D Realms współpracują nad rebootem.

Wydany niedawno restart serii Painkiller z 2025 roku, autorstwa Anshar Studios i 3D Realms, spotkał się z wyjątkowo chłodnym przyjęciem ze strony społeczności graczy, szczególnie wśród długoletnich miłośników oryginału. Nowa odsłona, która miała zrewitalizować serię, po premierze na platformie Steam dostała „mieszane” opinie od użytkowników. Gracze zarzucają studiu Anshar brak zrozumienia dziedzictwa kultowej strzelanki, krytykując słabą mechanikę strzelania i narzucenie trybu kooperacyjnego.

Nowa wersja Painkillera trafiła już na Steam, spotykając się z chłodnym odbiorem ze strony użytkowników platformy. Największym i najczęściej powtarzanym elementem krytyki, pojawiającym się w niemal każdej recenzji, jest to, że gra po prostu nie oddaje ducha Painkillera. Wielu graczy wskazuje, że tytuł jest „generyczny”, a fani oczekujący oryginalnych wrażeń powinni „trzymać się z daleka”. Brak charakterystycznego klimatu Painkillera jest głównym problemem, ale użytkownicy wskazują też na inne powody negatywnych ocen; wśród nich wymienia się wymuszoną kooperację z botami.

Mimo tak szerokiej i ostrej krytyki pojawiły się również recenzje pozytywne. Niektórzy gracze chwalą zmianę kierunku i unikalne elementy wprowadzone do gry, w porównaniu do klasycznej wersji.