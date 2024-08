Nowy odcinek animowanego serialu Concord. Kolejne postaci na niebezpiecznej misji

Na oficjalnym kanale YouTube’owym PlayStation ukazał się już najnowszy epizod „Freegunner Adventures”. Epizod koncentruje się na przygodach kolejnych postaci, które spotkamy w debiutującej wkrótce grze Concord. Tym razem możemy poznać Kyps, Duchess oraz Rokę.

Postaci znajdujące się w lokacji nazwanej Silo mają za zadanie odzyskać ściśle tajne dane Gildii. W trakcie misji muszą jednak uniknąć niebezpieczeństw czyhających na ich drodze. Choć doszło do konfrontacji, ekipa całkiem nieźle poradziła sobie z zadaniem. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Osadzona w barwnym, oryginalnym wszechświecie sci-fi gra Concord to nowa strzelanka drużynowa, w której wcielasz się w wybranego członka załogi Northstara – grupy wyrzutków, banitów i awanturników pracujących jako spluwy do wynajęcia. Stwórz własny oddział freegunnerów i połącz siły ze znajomymi i innymi sieciowymi najemnikami, by stawać do walki z rywalizującymi załogami na spektakularnych światach kosmicznej Dziczy w szeregu skupiających się na celach i odrodzeniach trybów. – głosi opis gry Concord.