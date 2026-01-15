Nowy niezależny hit Steama ukradł grafiki od Wiedźmina i Lords of the Fallen? Twórcy będą musieli się tłumaczyć

Lista gier, od których wzięto zasoby jest dłuższa.

Początek roku w branży gier zazwyczaj jest spokojny, ale nie na Steam, gdzie już teraz zadebiutowało wiele nowych gier, a jedna z nich zyskała szczególną popularność. Nowa niezależna produkcja, Dreadmyst, to sieciowy dungeon crawler, który w ciągu kilku dni od debiutu błyskawicznie wspiął się na listy najpopularniejszych tytułów na Steam. Szybki sukces przyciągnął jednak uwagę graczy, którzy zaczęli wskazywać na liczne nieprawidłowości związane z produkcją.

Dreadmyst podebrał grafiki wprost z innych gier, takich jak Wiedźmin? Gracze nie kryją oburzenia

Według użytkowników Reddita część ikon użytych w grze ma pochodzić bezpośrednio z innych znanych marek. Wskazywane są grafiki z Lords of the Fallen, serii Wiedźmin oraz karcianego Magic: The Gathering. Dodatkowo gracze twierdzą, że niektóre efekty dźwiękowe zostały przejęte z MMORPG Aion.