Nowy niezależny hit Steama ukradł grafiki od Wiedźmina i Lords of the Fallen? Twórcy będą musieli się tłumaczyć

Początek roku w branży gier zazwyczaj jest spokojny, ale nie na Steam, gdzie już teraz zadebiutowało wiele nowych gier, a jedna z nich zyskała szczególną popularność. Nowa niezależna produkcja, Dreadmyst, to sieciowy dungeon crawler, który w ciągu kilku dni od debiutu błyskawicznie wspiął się na listy najpopularniejszych tytułów na Steam. Szybki sukces przyciągnął jednak uwagę graczy, którzy zaczęli wskazywać na liczne nieprawidłowości związane z produkcją.
Dreadmyst podebrał grafiki wprost z innych gier, takich jak Wiedźmin? Gracze nie kryją oburzenia
Według użytkowników Reddita część ikon użytych w grze ma pochodzić bezpośrednio z innych znanych marek. Wskazywane są grafiki z Lords of the Fallen, serii Wiedźmin oraz karcianego Magic: The Gathering. Dodatkowo gracze twierdzą, że niektóre efekty dźwiękowe zostały przejęte z MMORPG Aion.
Wątpliwości budzi również osoba głównego twórcy. Deweloper występujący pod pseudonimem Xjum ma być według społeczności tą samą osobą, która wcześniej działała jako Gummy52. Ten ostatni jest znany w środowisku graczy World of Warcraft z zamykania prywatnych serwerów krótko po starcie, co pozostawiło po sobie złą reputację i brak zaufania. Sam Xjum zdecydowanie zaprzeczył tym powiązaniom i domagał się usuwania podobnych oskarżeń z forów dyskusyjnych.
Dodatkowy niepokój wywołują kwestie formalne i bezpieczeństwa. Dreadmyst jako gra online nie posiada jasno określonych warunków korzystania ani polityki prywatności, mimo że do rozgrywki wymagane jest założenie konta poprzez stronę opartą na WordPressie.
Sprawdziłem to sam. Przyciski dotyczące warunków korzystania i polityki prywatności są tylko atrapami i po kliknięciu przenoszą wyłącznie na górę strony – ujawnił użytkownik Worth-Comment-9469.
Część graczy apeluje o zgłaszanie sprawy do Valve, licząc na reakcję platformy i zmuszenie twórcy do wyjaśnień. Inni skupiają się na ryzyku związanym z przechowywaniem danych użytkowników, zwracając uwagę na brak przejrzystych zabezpieczeń. Warto dodać, że osoby poruszające te tematy na oficjalnym Discordzie gry mają być szybko banowane.
