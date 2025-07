Nowy, mroczny kryminał zbiera oceny 10 na 10 i stał się jedną z najlepszych gier 2025 roku

The Drifter podbija rankingi.

17 lipca zadebiutowało The Drifter – przygodówka point and click, która mimo niezależnego charakteru przebojem wdarła się na listy najlepiej ocenianych gier 2025 roku. Produkcja od razu zwróciła uwagę recenzentów, a także graczy na Steamie. The Drifter – wysokie oceny i świetne recenzje Średnia ocen na OpenCritic wynosi obecnie 8,6/10, co daje The Drifter 22. miejsce wśród najlepiej ocenianych gier tego roku. Jeszcze lepiej wypadają opinie użytkowników Steama – aż 96% z nich wystawiło pozytywną ocenę. Gra kosztuje obecnie 78 zł w promocji, która potrwa do 31 lipca.

W recenzjach pojawiło się wiele ocen maksymalnych – noty 10/10 przyznały m.in. redakcje GameSpew, Digitec Magazine oraz ThumbC Culture. Dziennikarze podkreślają, że The Drifter to nie tylko kandydat do nagrody gry roku, ale także jedna z najlepszych przygodówek w historii gatunku.

Wśród zalet The Drifter wymienia się przede wszystkim świetne tempo narracji – tytuł nie pozwala graczowi utknąć na zbyt trudnych zagadkach, zachowując przy tym klimat mrocznego thrillera. W fabule nie brakuje również elementów rodem z horroru, co podkreśla unikalny styl The Drifter. Po premierze na PC twórcy zapowiedzieli wersję The Drifter na Nintendo Switch i nadchodzącą konsolę Switch 2. Premiera na obu platformach odbędzie się jeszcze w 2025 roku.