Nowy monitor Sony pozwoli ładować DualSense. PlayStation zapowiada 27-calowe urządzenie

Na blogu PlayStation pojawił się nowy wpis, tym razem zapowiadający 27-calowy monitor gamingowy. Nadchodzące urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graniu na biurku przy użyciu PS5.

Sony prezentuje monitor dla graczy. 27 cali, HDR i odchylany hak na kontroler

Zapowiedziany monitor o przekątnej 27 cali, pracujący w rozdzielczości 1440p, ma trafić na rynek w 2026 roku. Urządzenie będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Choć jego specyfikacja sytuuje go w dolnej części średniego segmentu rynkowego monitorów dla graczy, to wyposażenie go w zintegrowane rozwiązania dla konsol może być kartą przetargową.