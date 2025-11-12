Nowy monitor Sony pozwoli ładować DualSense. PlayStation zapowiada 27-calowe urządzenie

Na blogu PlayStation pojawił się nowy wpis, tym razem zapowiadający 27-calowy monitor gamingowy. Nadchodzące urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graniu na biurku przy użyciu PS5.
Sony prezentuje monitor dla graczy. 27 cali, HDR i odchylany hak na kontroler
Zapowiedziany monitor o przekątnej 27 cali, pracujący w rozdzielczości 1440p, ma trafić na rynek w 2026 roku. Urządzenie będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Choć jego specyfikacja sytuuje go w dolnej części średniego segmentu rynkowego monitorów dla graczy, to wyposażenie go w zintegrowane rozwiązania dla konsol może być kartą przetargową.
Najbardziej unikalną cechą nowego wyświetlacza jest wbudowany, odchylany hak, umożliwiający zawieszenie i ładowanie kontrolera DualSense. Ten dodatek ma sprawić, że monitor stanie się naturalnym elementem ekosystemu PlayStation.
GramTV przedstawia:
Po podłączeniu do konsol PlayStation 5 lub PlayStation 5 Pro, monitor będzie pracował z maksymalną częstotliwością 120 Hz. Natomiast w przypadku połączenia z PC, możliwe jest osiągnięcie częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. Sony podkreśla, że nowy sprzęt będzie obsługiwał HDR wraz z funkcją Auto HDR Tone Mapping.
