Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy monitor Sony pozwoli ładować DualSense. PlayStation zapowiada 27-calowe urządzenie

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 19:00
0
0

Nadciąga nowy sprzęt od PlayStation.

Na blogu PlayStation pojawił się nowy wpis, tym razem zapowiadający 27-calowy monitor gamingowy. Nadchodzące urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graniu na biurku przy użyciu PS5.

PlayStation – monitor
PlayStation – monitor

Sony prezentuje monitor dla graczy. 27 cali, HDR i odchylany hak na kontroler

Zapowiedziany monitor o przekątnej 27 cali, pracujący w rozdzielczości 1440p, ma trafić na rynek w 2026 roku. Urządzenie będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Choć jego specyfikacja sytuuje go w dolnej części średniego segmentu rynkowego monitorów dla graczy, to wyposażenie go w zintegrowane rozwiązania dla konsol może być kartą przetargową.

Najbardziej unikalną cechą nowego wyświetlacza jest wbudowany, odchylany hak, umożliwiający zawieszenie i ładowanie kontrolera DualSense. Ten dodatek ma sprawić, że monitor stanie się naturalnym elementem ekosystemu PlayStation.

PlayStation – monitor
PlayStation – monitor

GramTV przedstawia:

Po podłączeniu do konsol PlayStation 5 lub PlayStation 5 Pro, monitor będzie pracował z maksymalną częstotliwością 120 Hz. Natomiast w przypadku połączenia z PC, możliwe jest osiągnięcie częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. Sony podkreśla, że nowy sprzęt będzie obsługiwał HDR wraz z funkcją Auto HDR Tone Mapping.

Obecnie nie została podana cena urządzenia.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/11/11/first-look-at-playstations-27-gaming-monitor/

Tagi:

News
Sony
zapowiedź
PlayStation
monitor
PlayStation 5
monitor dla graczy
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112