Nowy mod do Wiedźmina 3 dorównuje rozmiarem dodatkom CD Projekt RED

Mikołaj Berlik
2025/10/20 08:30
Wild Monster Hunt dodaje nową mapę, obóz i świeże mechaniki rozgrywki.

Miłośnicy Wiedźmina 3 doczekali się jednego z największych fanowskich projektów ostatnich lat. Mod Wild Monster Hunt, stworzony przez twórcę o pseudonimie Aeltoth, dodaje do gry zupełnie nową mapę, możliwość rozbudowy własnego obozu oraz szereg unikalnych systemów rozgrywki.

Wiedźmin 3 – Wild Monster Hunt
Wiedźmin 3 – Wild Monster Hunt

Wiedźmin 3 – mod Wild Monster Hunt jak pełnoprawne rozszerzenie

Rozszerzenie Wild Monster Hunt wprowadza zupełnie nowy tryb gry, w którym zaczynamy świeżą przygodę zaprojektowaną specjalnie pod łowy na potwory. Gracze otrzymują własny obóz, pełniący funkcję bezpiecznego schronienia i bazy wypadowej. Można go ulepszać, podobnie jak posiadłość Corvo Bianco z dodatku Krew i Wino — z tą różnicą, że tym razem wszystko skupia się wokół rzemiosła i tropienia bestii.

W nowym regionie, dorównującym rozmiarem Toussaint, znajdziemy losowo generowane kontrakty na potwory, które zapewniają sprzęt, surowce i złoto. Z biegiem czasu można wytwarzać coraz lepsze wyposażenie, a specjalna kuźnia dostępna tylko w tym świecie pozwala tworzyć unikalne przedmioty i budować potężne zestawy ekwipunku.

Rozgrywka w Wild Monster Hunt opiera się na dwóch połączonych systemach – zarządzaniu obozem oraz eksploracji otwartego świata. W bazie można odpocząć, przygotować mikstury i ulepszyć sprzęt, natomiast po jej opuszczeniu gra przechodzi w tzw. „tryb łowiecki”. Wtedy na mapie pojawiają się nowe stwory, odradzają się zioła, a skrzynie wypełniają się świeżymi łupami.

Twórca zapowiada, że w trakcie rozwoju obozu gracze spotkają postacie, które pomogą im go ulepszać i przekształcić w prawdziwy dom wiedźmina. Całość ma zachować balans między survivalowym realizmem a satysfakcją z progresji znaną z głównych dodatków CD Projekt RED.

GramTV przedstawia:

Mod Wild Monster Hunt jest już dostępny do pobrania w serwisie Nexus Mods.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/new-the-witcher-3-dlc-sized-expansion-mod-adds-new-map-upgradeable-camp-and-unique-gameplay-mechanics/

Tagi:

News
PC
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
CD Projekt
Wiedźmin
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
Mikołaj Berlik
