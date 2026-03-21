Nowy Minecraft jeszcze w tym roku. To już oficjalne

Niedawno pojawiły się plotki na temat nowej gry z uniwersum Minecrafta. Nie trzeba było długo czekać, by wszystko zostało oficjalnie potwierdzone.
Nad projektem pracują wspólnie Mojang Studios oraz Double Eleven. Rolę wydawcy pełnić będzie zaś oczywiście Xbox Game Studios.
Minecraft Dungeons 2 oficjalnie zapowiedziane
Nadchodzi Minecraft Dungeons 2. Będzie to kontynuacja Minecraft Dungeons z 2020 roku, które trafiło na komputery osobiste oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Gra ukazała się w szczycie pandemii COVID-19 i chociaż pod kątem samych ocen szału nie robiła, to nie w tych ocenach tkwił sukces. Minecraftowy dungeon crawler, stanowiący swoistą wariację na temat Diablo, dotarł do serc graczy, czego efektem było ponad 25 milionów unikalnych użytkowników. Tytuł doczekał się również sześciu płatnych rozszerzeń, które ukazały się między lipcem 2020 a lipcem 2021.
Teraz, sześć lat później, Mojang wraca do nas z kontynuacją. Ta otrzymała na razie jedynie teaser, który zaprezentowano przy okazji Minecraft LIVE. Wiemy jedynie, że sequel wydany zostanie na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 i Xbox Series X/S, zaś datę premiery zaplanowano na 2026 rok, chociaż bez podania konkretnego terminu. Mimo to już teraz Minecraft Dungeons 2 można dodać do listy życzeń na Steamie w oczekiwaniu na nadejście produkcji. Na platformie Valve znalazł się też oficjalny opis minecraftowego dungeon crawlera, którzy brzmi następująco:
Praca bohatera nigdy się nie kończy! Narasta niepokój, a świat staje w obliczu zagrożenia, jakiego wcześniej nie znano. Nowe niebezpieczeństwo przybiera na sile, gotowe zstąpić na krainę i siać chaos.
Powróć do świata Minecraft Dungeons w zupełnie nowej przygodzie z gatunku action RPG, pełnej starć o wysoką stawkę, ekscytujących wyzwań i nieodkrytych wcześniej lokacji, ruszając na ratunek światu w obliczu kryzysu. Czy ty i twoi sojusznicy zdołacie pokonać siły zła i po raz kolejny uratować sytuację?
