Nowy Minecraft jeszcze w tym roku. To już oficjalne

Teraz, sześć lat później, Mojang wraca do nas z kontynuacją. Ta otrzymała na razie jedynie teaser, który zaprezentowano przy okazji Minecraft LIVE. Wiemy jedynie, że sequel wydany zostanie na PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 i Xbox Series X/S, zaś datę premiery zaplanowano na 2026 rok, chociaż bez podania konkretnego terminu. Mimo to już teraz Minecraft Dungeons 2 można dodać do listy życzeń na Steamie w oczekiwaniu na nadejście produkcji. Na platformie Valve znalazł się też oficjalny opis minecraftowego dungeon crawlera, którzy brzmi następująco:

Praca bohatera nigdy się nie kończy! Narasta niepokój, a świat staje w obliczu zagrożenia, jakiego wcześniej nie znano. Nowe niebezpieczeństwo przybiera na sile, gotowe zstąpić na krainę i siać chaos.

Powróć do świata Minecraft Dungeons w zupełnie nowej przygodzie z gatunku action RPG, pełnej starć o wysoką stawkę, ekscytujących wyzwań i nieodkrytych wcześniej lokacji, ruszając na ratunek światu w obliczu kryzysu. Czy ty i twoi sojusznicy zdołacie pokonać siły zła i po raz kolejny uratować sytuację?

