Nowy materiał z gry Rennsport. Polsko-niemieckie wyścigi walczą o uwagę gracza

Rennsport to symulator, który podjął rękawice w świecie simracingu, jednak póki co z marnym skutkiem. Mimo wszystko gra w dalszym ciągu się rozwija, a twórcy zapowiadają walkę o poprawę jakości ich produkcji.

Nowy zwiastun symulatora Rennsport

Gra obecnie znajduje się we wczesnym dostępie. Do tej pory Rennsport, które tworzone jest przez polsko-niemiecki zespół deweloperów, nie cieszy się dobrą opinią. O ile model jazdy jest chwalony to jednak zawartość i mikrotransakcje pozostawiają wiele do życzenia.