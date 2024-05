Nowy Mad Max znajduje się w produkcji. Będzie kolejny prequel

Podczas przygotowań do Mad Max: Na drodze gniewu, napisaliśmy także, co przydarzyło się Maxowi na rok przed wydarzeniami z filmu. A gdy zbliżamy się do końca Furiosy, to chronologicznie Mad Max gdzieś się tam pojawia w tym świecie, ponieważ wiemy, co się stało później. Scenarzyści wiedzą, co stało się z Mad Maxem i mamy na ten temat całą historię, z której chciałbym kiedyś zrobić film, jeśli dostanę taką szansę.