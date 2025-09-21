Nowy Mad Max jednak powstanie. Ale nie jako filmowy projekt

Fani serii Mad Max od lat czekają na wieści o filmie The Wasteland. Produkcja miała być prequelem osadzonym rok przed wydarzeniami z Na drodze gniewu, z Tomem Hardym w roli głównej. Projekt, ogłoszony jeszcze w 2017 roku, utknął jednak w martwym punkcie po tym, jak George Miller wdał się w spór sądowy z Warner Bros. dotyczący niezapłaconego bonusu. Teraz pojawiła się niespodziewana aktualizacja, która może całkowicie odmienić przyszłość uniwersum.

Mad Max: The Wasteland – powstanie serial zamiast filmu

Według doniesień podcastu Mad Max Bible, który od lat uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat serii, The Wasteland przechodzi gruntowne zmiany. Zamiast pełnometrażowego filmu projekt ma zostać przerobiony na serial. Scenariusz pisze Shaun Grant, autor dramatu Nitram. To posunięcie wydaje się zgodne z obecną strategią Warner Bros., które coraz mocniej stawia na rywalizację w streamingu.