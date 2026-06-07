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Nowy koncept chłodzenia od AURAS na targach Computex

Paweł Rudy
2026/06/07 21:11
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Chłodzenie GPU, które obsłuży nawet do 1000 W mocy.

AURAS zaprezentował nowe zaawansowane rozwiązanie VGA na targach Computex 2026, pokazując, jak może wyglądać chłodzenie dla przyszłych kart graficznych o mocy 1000 W.

Konstrukcja wykorzystuje dwie chłodnice 360 mm i dwie pompy o wysokim przepływie.

Firma wymienia również blok chłodzenia cieczą zakrywający całą płytkę PCB, wyposażony w miedziane mikrokanały o wysokiej gęstości.

Innymi słowy, rozwiązaniu temu bliżej jest do bloku wodnego typu full-cover ze zintegrowanym układem AIO niż do zwykłego hybrydowego chłodzenia.

Nowy koncept chłodzenia od AURAS na targach Computex

Konfiguracja z dwoma radiatorami 360 mm wymagałaby sześciu wentylatorów 120 mm oraz wystarczającej ilości miejsca na dwie duże chłodnice.

GramTV przedstawia:

Oznacza to, że większość standardowych obudów komputerowych nie byłaby w stanie pomieścić czegoś takiego bez starannego planowania.

AURAS prezentuje to jako rozwiązanie termiczne o mocy 1000 W, co znacznie przewyższa wymagania obecnych kart graficznych GeForce RTX 50.

GeForce RTX 5090 cechuje się całkowitym poborem mocy na poziomie 575 W, więc to chłodzenie jest wymierzone w znacznie wyższy limit termiczny niż dzisiejszy referencyjny sprzęt flagowy.

Czy jednak przypuszczenie, że jest to potencjalne rozwiązanie dla GPU nowej generacji, jest naprawdę aż tak oderwane od rzeczywistości?

Tagi:

Tech
karta graficzna
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112