Nowy koncept chłodzenia od AURAS na targach Computex

Chłodzenie GPU, które obsłuży nawet do 1000 W mocy.

AURAS zaprezentował nowe zaawansowane rozwiązanie VGA na targach Computex 2026, pokazując, jak może wyglądać chłodzenie dla przyszłych kart graficznych o mocy 1000 W.

Konfiguracja z dwoma radiatorami 360 mm wymagałaby sześciu wentylatorów 120 mm oraz wystarczającej ilości miejsca na dwie duże chłodnice.

Innymi słowy, rozwiązaniu temu bliżej jest do bloku wodnego typu full-cover ze zintegrowanym układem AIO niż do zwykłego hybrydowego chłodzenia.

Firma wymienia również blok chłodzenia cieczą zakrywający całą płytkę PCB, wyposażony w miedziane mikrokanały o wysokiej gęstości.

Konstrukcja wykorzystuje dwie chłodnice 360 mm i dwie pompy o wysokim przepływie.

Oznacza to, że większość standardowych obudów komputerowych nie byłaby w stanie pomieścić czegoś takiego bez starannego planowania.

AURAS prezentuje to jako rozwiązanie termiczne o mocy 1000 W, co znacznie przewyższa wymagania obecnych kart graficznych GeForce RTX 50.

GeForce RTX 5090 cechuje się całkowitym poborem mocy na poziomie 575 W, więc to chłodzenie jest wymierzone w znacznie wyższy limit termiczny niż dzisiejszy referencyjny sprzęt flagowy.

Czy jednak przypuszczenie, że jest to potencjalne rozwiązanie dla GPU nowej generacji, jest naprawdę aż tak oderwane od rzeczywistości?