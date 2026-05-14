Oficjalna strona ProArt Geforce RTX 5090 OC

Geizhals indeksuje obecnie ten sam model w cenach od 4 319 EUR do 4 479 EUR.

Karta pojawiła się już jednak u europejskich sprzedawców. Francuski detalista wycenia model ASUS ProArt RTX 5090 OC na 3 899,95 EUR z przewidywaną dostępnością w ciągu 7 do 15 dni.

Firma nie potwierdziła jeszcze oficjalnej sugerowanej ceny detalicznej ani konkretnej daty premiery.

Model ASUS ProArt to pierwsza kompaktowa, 2,5-slotowa karta RTX 5090. Konstrukcja wykorzystuje dwa wentylatory Axial-tech o średnicy 115 mm, komorę parową, pastę termoprzewodzącą z ciekłego metalu oraz wentylowany backplate.

ASUS twierdzi, że konstrukcja backplate’a zwiększa wydajność chłodzenia nawet o 11% i pozwala karcie być do 27% mniejszą niż konstrukcje typu “single flow-through”.

Jak ujawniła NVIDIA, wraz z modelem RTX 5090 AORUS INFINITY, karta ta posiada specjalną konstrukcję PCB, taką samą jak w modelach Founders Edition. Można więc powiedzieć, że jest to model pół-niestandardowy.

ASUS kieruje ten model do stacji roboczych dla twórców, systemów o małym formacie oraz konfiguracji z wieloma kartami graficznymi, gdzie smuklejsza konstrukcja RTX 5090 może być łatwiejsza do dopasowania niż większe warianty ROG czy TUF.