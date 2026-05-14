Oficjalna strona ProArt Geforce RTX 5090 OC

ASUS opublikował oficjalną stronę produktową karty ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition.
Nowa karta NVIDIA wchodzi na salony.
Nowa karta NVIDIA wchodzi na salony.
ASUS opublikował oficjalną stronę produktową karty ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition.
Firma nie potwierdziła jeszcze oficjalnej sugerowanej ceny detalicznej ani konkretnej daty premiery.
Karta pojawiła się już jednak u europejskich sprzedawców. Francuski detalista wycenia model ASUS ProArt RTX 5090 OC na 3 899,95 EUR z przewidywaną dostępnością w ciągu 7 do 15 dni.
Geizhals indeksuje obecnie ten sam model w cenach od 4 319 EUR do 4 479 EUR.
Model ASUS ProArt to pierwsza kompaktowa, 2,5-slotowa karta RTX 5090. Konstrukcja wykorzystuje dwa wentylatory Axial-tech o średnicy 115 mm, komorę parową, pastę termoprzewodzącą z ciekłego metalu oraz wentylowany backplate.
ASUS twierdzi, że konstrukcja backplate’a zwiększa wydajność chłodzenia nawet o 11% i pozwala karcie być do 27% mniejszą niż konstrukcje typu “single flow-through”.
Jak ujawniła NVIDIA, wraz z modelem RTX 5090 AORUS INFINITY, karta ta posiada specjalną konstrukcję PCB, taką samą jak w modelach Founders Edition. Można więc powiedzieć, że jest to model pół-niestandardowy.
ASUS kieruje ten model do stacji roboczych dla twórców, systemów o małym formacie oraz konfiguracji z wieloma kartami graficznymi, gdzie smuklejsza konstrukcja RTX 5090 może być łatwiejsza do dopasowania niż większe warianty ROG czy TUF.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!