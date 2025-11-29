Seria ASUS PRIME coraz częściej bohaterką modyfikacji GPU

Zmiana w układzie chłodzenia znacznie poprawia temperaturę oraz głośność pracy, a najtrudniejszym jej elementem jest pozyskanie wydruku 3D.

Tańsze modele kart graficznych, które celują w cenę sugerowaną, często nie zachwycają jakością układu chłodzenia.

Z tego względu seria PRIME od ASUS dorobiła się wielu kompletnie darmowych projektów modyfikacji, o których można poczytać więcej na Reddit.

RX 9070 XT Arctic Edition – P12 Pro wchodzi w nową rolę

Wentylatory, generujące wysokie ciśnienie, dobrze spisują się w scenariuszach, przy których muszą przepychać powietrze przez gęsto usiane żeberka radiatorów.

Nic więc dziwnego, że do modyfikacji RX 9070 XT trafił ten właśnie model.

Jeżeli chodzi o sam projekt wydruku, można będzie go pobrać ze strony Printables, jeśli jego Twórca spełni swoje zapowiedzi.

Pod nóż poszły też RTX 5080, 5070 Ti i 5070 z serii PRIME.

Ten pierwszy osiągnął 68 stopni Celsjusza przy pełnym obciążeniu (400W) przez 10 minut. Dwa P12 Pro pracowały wówczas na 50% swoich możliwości, a gdy weszły na 100%, temperatura spadła do 60 stopni Celsjusza.

Po undervoltingu pobór spadł do 260 W, karta sięgała wtedy podczas codziennej pracy okolice 59 stopni Celsjusza, a jej nowe wentylatory pracowały zaledwie na 34%.

Mogę śmiało powiedzieć, że między fabrycznym układem, a tym od entuzjastów, różnica w odbiorze sprzętu robi się kolosalna.

Co prawda wentylatorami trzeba sterować wówczas z poziomu płyty głównej, a nie samej karty graficznej, ale myślę, że to nie jest wielki problem.

Warto być uważnym przy demontażu i przechować wszystkie części, aby w razie czego przemontować wszystko fabrycznie. W końcu szkoda gwarancji.