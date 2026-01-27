Kolejne spalone złącza mimo niskiego poboru prądu

Ta rodzina złączy jest jednak kojarzona z doniesieniami o spalaniu w kartach o wyższym poborze mocy, a Sapphire zmaga się teraz z podobnymi doniesieniami dotyczącymi RX 9070 XT, mimo że jest to karta graficzna o niższym poborze mocy niż takie układy jak RTX 5090, które dominują w większości nagłówków dotyczących spalonych złączy.

Podobnie jak wiele konstrukcji GeForce, karty Radeon wydają się nie zawierać aktywnych zabezpieczeń, takich jak równoważenie obciążenia czy monitorowanie temperatury na poziomie złącza.

W rezultacie użytkownicy zazwyczaj zauważają problem dopiero po wystąpieniu objawów, takich jak czarne ekrany, zawieszanie się systemu, awarie lub inne problemy ze stabilnością.

Jeden z nowych postów opisuje spalone złącze i okropną procedurę zwrotu jaką funduje Sapphire. Kupujący twierdzi, że konektor pierwszej karty uległ stopieniu, a Sapphire wymagało pokrycia kosztów wysyłki i ubezpieczenia z własnej kieszeni.