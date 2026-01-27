Kolejne spalone złącza mimo niskiego poboru prądu

Karty Sapphire RX 9070 XT NITRO pozostają popularnym wyborem wśród graczy, są obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych linii Radeonów z natywnym złączem 12V-2x6.
Ta rodzina złączy jest jednak kojarzona z doniesieniami o spalaniu w kartach o wyższym poborze mocy, a Sapphire zmaga się teraz z podobnymi doniesieniami dotyczącymi RX 9070 XT, mimo że jest to karta graficzna o niższym poborze mocy niż takie układy jak RTX 5090, które dominują w większości nagłówków dotyczących spalonych złączy.
Podobnie jak wiele konstrukcji GeForce, karty Radeon wydają się nie zawierać aktywnych zabezpieczeń, takich jak równoważenie obciążenia czy monitorowanie temperatury na poziomie złącza.
W rezultacie użytkownicy zazwyczaj zauważają problem dopiero po wystąpieniu objawów, takich jak czarne ekrany, zawieszanie się systemu, awarie lub inne problemy ze stabilnością.
Jeden z nowych postów opisuje spalone złącze i okropną procedurę zwrotu jaką funduje Sapphire. Kupujący twierdzi, że konektor pierwszej karty uległ stopieniu, a Sapphire wymagało pokrycia kosztów wysyłki i ubezpieczenia z własnej kieszeni.
Firma podobno szybko wysłała zamiennik, ale dotarł on z widocznymi pęknięciami i zarysowaniami. Około dwa miesiące później kupujący zgłosił głośne piszczenie cewek i zauważalny spadek wydajności, co doprowadziło do ponownego zwrotu.
Drugi wątek jest bliższy zgłoszenia o stopionym adapterze. Kupujący twierdzi, że kabel adaptera stopił się, podczas gdy piny złącza po stronie GPU wyglądały na nienaruszone.
Kupujący poinformował również, że karta nadal działała po przejściu na kabel 12V-2x6 dostarczany z zasilaczem i zaczął starać się o zwrot po wcześniejszym sporze ze sprzedawcą.
Sapphire odmówiło jednak wymiany, obwiniając kupującego o grzebanie przy karcie. Przypadek ten pokazuje, że problem spalonych złącz zaczyna być zrzucany na kupującego, zupełnie pomijając niekompetencje ze strony sprzedawcy.
