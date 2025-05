Nowy komiks, stary dobry Punisher. Marvel zapowiada brutalny powrót kultowej postaci

Marvel Comics oficjalnie zapowiedziało powrót Franka Castle’a jako Punishera. Nowa komiksowa seria zadebiutuje 10 września 2025 roku i zostanie stworzona przez scenarzystę Benjamina Percy’ego oraz rysownika Juliusa Ohtę. W ramach inicjatywy Marvel Red Band komiks będzie zapakowany w plastikową torebkę, by ukryć najbardziej brutalne sceny przed nieletnimi – co oznacza, że czeka nas powrót do krwawych i bezkompromisowych historii.

Punisher wraca w klasycznym wydaniu

Castle ponownie przywdzieje swoją charakterystyczną czaszkę, mimo kontrowersji związanych z jej symboliką. Przez ostatnie lata logo Punishera było wykorzystywane przez różne grupy polityczne i paramilitarne, m.in. policję, wojsko, zwolenników QAnon czy radykalne ugrupowania, co wywołało liczne sprzeciwy – także ze strony współtwórcy postaci Gerry’ego Conwaya. Marvel próbował przeciwdziałać temu, zmieniając logo i odsuwając Franka Castle’a na dalszy plan.