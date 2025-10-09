Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy „klon” Animal Crossing w PlayStation Store. Anime Village Online wzbudza kontrowersje

Patrycja Pietrowska
2025/10/09 16:00
Zapowiedziany symulator życia na PS5 wygląda jak kopia Animal Crossing.

Nowy symulator życia w wirtualnej wiosce o nazwie Anime Village Online pojawił się ostatnio w cyfrowym sklepie PlayStation Store, budząc natychmiastowe kontrowersje z powodu podejrzanie znajomego stylu graficznego. To już drugi przypadek w tym roku, kiedy na konsolę PlayStation 5 trafia gra, która wydaje się być jawnym klonem popularnego tytułu Nintendo, Animal Crossing. Użytkownik Reddita o pseudonimie YellowFlower69 jako pierwszy zwrócił uwagę społeczności na ten fakt, publikując zrzut ekranu z PlayStation Store na stronie poświęconej konsoli.

Anime Village Online
Anime Village Online

Anime Village Online z terminem premiery na 2027 rok

W chwili pisania tego tekstu strona gry w PlayStation Store jest nadal aktywna. Informuje ona, że Anime Village Online jest planowane na rok 2027. Za jej powstanie odpowiada Wisnu Sudirman. Chociaż na stronie nie ma jeszcze dostępnych zrzutów ekranu z rozgrywki, główna grafika promocyjna jest jawnie i mocno inspirowana serią gier Animal Crossing od Nintendo.

Opis na stronie reklamuje produkcję jako przytulną grę symulacyjną życia, w której gracze mają możliwość stworzenia wymarzonej wioski, dekorowania domów oraz cieszenia się spokojnym światem. Uczestnicy rozgrywki będą mogli korzystać z trybu solo lub grać ze znajomymi online.

Jak zauważa VGC, w styczniu bieżącego roku na PlayStation Store pojawiła się inna gra, zatytułowana Anime Life Sim, która również miała łudząco podobny styl artystyczny do Animal Crossing. Gra ta była rozwijana przez Maksyma Vysochanskyy'ego. Deweloper wcześniej był już oskarżany o tworzenie niskiej jakości „asset flipów”. Biorąc pod uwagę ten incydent, pojawia się pytanie, czy nowa produkcja Anime Village Online faktycznie dotrwa do planowanej daty premiery w 2027 roku, czy też zostanie usunięta ze sklepu jeszcze przed debiutem.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/another-suspiciously-animal-crossing-like-game-has-appeared-on-the-playstation-store/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

