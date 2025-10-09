Nowy „klon” Animal Crossing w PlayStation Store. Anime Village Online wzbudza kontrowersje

Nowy symulator życia w wirtualnej wiosce o nazwie Anime Village Online pojawił się ostatnio w cyfrowym sklepie PlayStation Store, budząc natychmiastowe kontrowersje z powodu podejrzanie znajomego stylu graficznego. To już drugi przypadek w tym roku, kiedy na konsolę PlayStation 5 trafia gra, która wydaje się być jawnym klonem popularnego tytułu Nintendo, Animal Crossing. Użytkownik Reddita o pseudonimie YellowFlower69 jako pierwszy zwrócił uwagę społeczności na ten fakt, publikując zrzut ekranu z PlayStation Store na stronie poświęconej konsoli.

Anime Village Online z terminem premiery na 2027 rok

W chwili pisania tego tekstu strona gry w PlayStation Store jest nadal aktywna. Informuje ona, że Anime Village Online jest planowane na rok 2027. Za jej powstanie odpowiada Wisnu Sudirman. Chociaż na stronie nie ma jeszcze dostępnych zrzutów ekranu z rozgrywki, główna grafika promocyjna jest jawnie i mocno inspirowana serią gier Animal Crossing od Nintendo.