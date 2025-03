Nowy horror w stylu Silent Hilla z premierowym zwiastunem. Twórcy zapowiadają ciekawą przygodę

Post Trauma czerpie inspirację z najważniejszych elementów horrorów survivalowych, łącząc stałe kąty kamery z zachwycającą grafiką dzięki silnikowi Unreal Engine 5. Efektem jest przeniknięta niepokojem, a jednocześnie znajoma rozgrywka. Jednak gdy już myślisz, że znasz wszystkie odpowiedzi, zmieniają się same pytania, zmuszając cię do zbadania nieznanego i zmierzenia się z największymi lękami.

Czy odnajdziesz drogę do domu? - By przetrwać w tym okrutnym świecie, musisz poskładać w całość zagadkę ciągnącą się przez kilka z pozoru niepowiązanych lokalizacji. Odkrywaj otoczenie, znajduj wątpliwe wskazówki i zdobywaj cenne narzędzia w niespodziewanych miejscach.

Znajdując wskazówki i rozwiązując łamigłówki, stopniowo dowiesz się coraz więcej o miejscu, w którym się znajdujesz, jak i możliwej drodze ucieczki. Do przeżycia potrzeba tu odpowiedniej mieszanki cierpliwości i sprytu. Przydadzą się też notatnik i coś do pisania.