Nowy horror trafi na Switcha i PC. Zapowiedziano Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen

Game Studio ogłosiło premierę nowej odsłony horroru, którym jest Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen. Lada moment gra trafi na Nintendo Switch oraz PC.

Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen to horror łączący elementy logiczne, akcji i przygody, który ponownie rzuca graczy w świat pełen grozy. Tym razem fabuła rozgrywa się w opuszczonym pensjonacie, niegdyś znanym z upiększających gorących źródeł. Obiekt popadł w ruinę, a wokół niego zaczęły rodzić się opowieści o duchach.

Bohaterowie Hiroshi, Takeshi, Mika i Takuro udają się tam, by nagrać odcinek na kanał „Mika Channel”. Na miejscu spotykają tajemniczego mężczyznę oraz dziewczynę o imieniu Ai i wtedy zaczynają się dziać niepokojące rzeczy…