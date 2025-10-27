Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy hit dla fanów zombie. Survival FPP zyskuje świetne oceny na Steamie po premierze

Mikołaj Berlik
2025/10/27 16:45
0
0

Gra błyskawicznie zdobyła uznanie fanów survivalu i już stała się jednym z najciekawszych debiutów października.

Vein, inspirowany klasycznym Project Zomboid, to najnowsza propozycja dla miłośników zombie i survivalu. Produkcja studia Ramjet Studios zadebiutowała 24 października we wczesnym dostępie na Steamie i już cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem – 89% z ponad 700 recenzji graczy jest pozytywnych, a w szczytowym momencie grało w nią ponad 5700 osób.

Vein
Vein

Vein – survival w świecie po apokalipsie

Akcja Vein rozgrywa się w postapokaliptycznej wersji stanu Nowy Jork, gdzie gracze muszą przetrwać wśród zombie, bandytów i głodu. Gra oferuje widok z perspektywy pierwszej osoby, otwarty świat oraz rozbudowany system rozwoju postaci – można nie tylko zmienić wygląd bohatera, ale też wybrać unikalne cechy, jak alergie czy nietolerancje.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka skupia się na eksploracji, zbieraniu zapasów i budowie bazy. Przetrwanie wymaga nie tylko broni, ale także sprytu – w Vein można walczyć bezpośrednio, eliminować przeciwników po cichu lub omijać zagrożenia. Twórcy postawili na realizm i dużą interaktywność otoczenia.

Wersja demo, dostępna jeszcze przed premierą wczesnego dostępu, pomogła grze zdobyć aż 90 procent pozytywnych ocen na Steamie. Vein można obecnie kupić w promocyjnej cenie 65,69 zł – oferta obowiązuje do 2 listopada. Gra nie oferuje jeszcze polskiej wersji językowej, ale twórcy zapowiadają dalszy rozwój zawartości i usprawnienia.

Tagi:

News
PC
Steam
premiera
oceny
survival
FPP
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112