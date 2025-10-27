Nowy hit dla fanów zombie. Survival FPP zyskuje świetne oceny na Steamie po premierze

Vein, inspirowany klasycznym Project Zomboid, to najnowsza propozycja dla miłośników zombie i survivalu. Produkcja studia Ramjet Studios zadebiutowała 24 października we wczesnym dostępie na Steamie i już cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem – 89% z ponad 700 recenzji graczy jest pozytywnych, a w szczytowym momencie grało w nią ponad 5700 osób.

Vein – survival w świecie po apokalipsie

Akcja Vein rozgrywa się w postapokaliptycznej wersji stanu Nowy Jork, gdzie gracze muszą przetrwać wśród zombie, bandytów i głodu. Gra oferuje widok z perspektywy pierwszej osoby, otwarty świat oraz rozbudowany system rozwoju postaci – można nie tylko zmienić wygląd bohatera, ale też wybrać unikalne cechy, jak alergie czy nietolerancje.