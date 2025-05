Nowy Harry Potter bez ideologicznego wpływu Rowling. HBO broni się przed oskarżeniami

J.K. Rowling nie przestaje uczestniczyć w debacie dotyczącym praw osób transpłciowych, co regularnie wywołuje nowe kontrowersje w sieci. Mimo to Warner Bros. już wcześniej zapowiedziało, że autorka cyklu o Harrym Potterze będzie brała czynny udział w powstawaniu serialu, a także stanęło w obronie wolności słowa, ogłaszając, że pisarka ma prawo do własnych poglądów. Nie zgodził się z tym ostatnio Pedro Pascal, który w ostrych słowach skomentował jeden z ostatnich postów Rowling z mediów społecznościowych. Teraz HBO ponownie odniosło się do angażu Rowling i przyznało, że serial nie będzie „potajemnie przemycał” politycznych manifestów.

Harry Potter – opinie Rowling nie będą miały wpływu na kształt historii w serialu

W podcaście The Town with Matthew Belloni, prezes HBO, Casey Bloys, odniósł się bezpośrednio do tego, jak retoryka Rowling wpłynie na produkcję serialu. Wyznał, że osoby, które chcą dyskutować z autorką, mogą to zrobić w serwisie X.