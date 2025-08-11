Nowy Harry Potter będzie rozwijany przez 10 lat. Twórcy zapowiadają „monumentalną” historię

Fani mogą, że serialowy Harry Potter przetrwa przez wiele sezonów.

David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, z optymizmem kreśli wizję przyszłości uniwersum Harry’ego Pottera. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami potwierdził, że planowana na HBO Max serialowa adaptacja będzie emitowana przez dekadę, czyli znacznie dłużej niż przewidywane siedem sezonów opartych na książkach J.K. Rowling. Harry Potter – serial ma być rozwijany przez 10 lat Produkcja pierwszego sezonu nabiera tempa w Londynie i okolicach. Pierwsze oficjalne zdjęcia obsady i planów spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów, którzy mogli już zobaczyć m.in. Dominica McLaughlina jako Chłopca, Który Przeżył oraz Nicka Frosta jako imponującego Hagrida.

W ostatnich tygodniach pojawiły się pogłoski, że pierwszy sezon będzie liczył zaledwie sześć odcinków. Plotki te rozwiał jednak Adriano Goldman, uznany brazylijski operator znany z pracy przy The Crown, Andorze czy Jane Eyre. Goldman, pełniący funkcję głównego autora zdjęć w pierwszym sezonie, potwierdził, że powstanie osiem odcinków. Osobiście zajmie się realizacją pierwszych dwóch oraz finałowych dwóch, a pozostałe powierzono dwóm innym operatorom. Ten sezon jest monumentalny. Musi zbudować cały wszechświat: scenografie, które powinny przetrwać wiele lat, a wszystko to powstaje teraz – powiedział Goldman w wywiadzie.

Zespół spędził 18 tygodni w fazie preprodukcji, skrupulatnie tworząc wizualny świat Hogwartu, Privet Drive i innych lokacji. To jest część, którą uważam za najbardziej satysfakcjonującą. Współpraca od samego początku projektu... ta wspólna elaboracja treści wizualnych pozwala na szerszą kooperację między utalentowanymi profesjonalistami z różnych dziedzin – dodał Goldman. W obsadzie znajdują się: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Rona Weasleya, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley oraz Bertie Carvel jako Cornelius Fudge. Premiera Harry’ego Pottera nie została jeszcze ujawniona. Debiutu na HBO i platformie Max możemy spodziewać się w 2027 roku. Ile pamiętasz z filmu Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1? Sprawdź, czy jesteś fanem

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.