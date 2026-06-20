Nowy film z uniwersum Obcego powstaje po cichu. I nie tworzy go Ridley Scott

Gdy przyszłość Obcy: Romulus 2 pozostaje niepewna, w Hollywood pojawiają się doniesienia o zupełnie nowym projekcie osadzonym w świecie ksenomorfów.

Jeszcze kilka dni temu pisaliśmy o zamieszaniu wokół kontynuacji Obcego: Romulus. Według branżowych źródeł projekt utknął w martwym punkcie między innymi dlatego, że Ridley Scott wciąż rozważa własny powrót do serii. Twórca oryginalnego Obcego ma ponoć własne pomysły na rozwój marki, co komplikuje sytuację wokół sequela filmu Fede Álvareza. Scenariusz nowego Obcego powstaje z rąk twórcy Nie ocali cię nikt Teraz pojawiły się jednak nowe informacje, które mogą świadczyć o tym, że studio 20th Century Studios nie zamierza czekać z założonymi rękami. Według kilku niezależnych źródeł scenarzysta Brian Duffield pracuje nad nowym filmem z uniwersum Obcego. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o przejęcie prac nad Obcy: Romulus 2, czy też o całkowicie odrębny projekt rozwijany równolegle.

Duffield nie jest przypadkową osobą. W ostatnich latach zdobył uznanie dzięki filmowi Nie ocali cię nikt, a obecnie odpowiada za głośno widowisko szykowane na ten rok Whalefall. Wcześniej współtworzył również scenariusz do takich filmów science fiction jak Miłość i roboty, Głębia strachu oraz Zbuntowana. Pomagał także przy pracach nad Predator: Strefa zagrożenia.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, prezes 20th Century Studios Steve Asbell odniósł się do plotek w mediach społecznościowych. Zapytany o udział Duffielda w nowym Obcym odpowiedział krótkim „kto?”, co wielu obserwatorów odebrało jako żartobliwe potwierdzenie doniesień. Obaj współpracowali już wcześniej przy kilku projektach studia. Największą zagadką pozostaje jednak status samego Obcy: Romulus 2. Fede Álvarez miał rozwijać sequel jeszcze w ubiegłym roku, jednak niespodziewanie odszedł od projektu. Później pojawiły się informacje o poszukiwaniu nowego reżysera, ale żadna z kandydatur nie została oficjalnie potwierdzona. W efekcie fani serii znaleźli się w nietypowej sytuacji. Z jednej strony Ridley Scott wciąż nie porzucił marzeń o powrocie do świata zapoczątkowanego przez Prometeusza i Przymierze, z drugiej studio najwyraźniej rozwija kolejne pomysły na przyszłość marki. Niewykluczone więc, że zamiast jednego filmu na horyzoncie znajdują się obecnie nawet dwa różne projekty osadzone w uniwersum Obcego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









