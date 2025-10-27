Jurassic World Evolution 3 oczarowało fanów dinozaurów. Gra zbiera świetne oceny

Recenzenci wskazują, że Jurassic World Evolution 3 wyniosło serię na wyższy poziom. Pochwały zbiera wprowadzenie młodych dinozaurów, ulepszone opcje personalizacji czy wyjątkowe wyzwania. Dziennikarze pozytywnie oceniają też fabułę i otwarty świat, choć mniej przychylnym okiem patrzą na niektóre mechanizmy, takie jak zarządzanie komfortem dinozaurów.

W kolejnej odsłonie nagradzanej serii – Jurassic World Evolution 3 – budujesz i prowadzisz własny Jurassic World.

Pomóż naturze znaleźć jakiś sposób. Syntetyzuj, hoduj i pielęgnuj prehistoryczne gatunki. Zarządzaj każdym gatunkiem i pozwól mu się rozwijać. Pomagaj dinozaurom rozmnażać się i przekazywać geny następnym pokoleniom.

Stwórz niesamowite siedliska, w których twoje dinozaury będą prosperować. Buduj ekscytujące atrakcje, które zachwycą gości. Zapanuj nad sytuacją, gdy nieuchronnie nadejdzie katastrofa. – czytamy w opisie gry.