Jurassic World Evolution 3 oczarowało fanów dinozaurów. Gra zbiera świetne oceny

Jurassic World Evolution 3 z bardzo dobrym startem.
Jurassic World Evolution 3 trafiło już w ręce graczy. Gra uzyskała w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 81/100. Jeśli chodzi o platformę Steam, produkcja cieszy się natomiast „bardzo pozytywnym” odbiorem. Co mówią o tytule krytycy i gracze?
Recenzenci wskazują, że Jurassic World Evolution 3 wyniosło serię na wyższy poziom. Pochwały zbiera wprowadzenie młodych dinozaurów, ulepszone opcje personalizacji czy wyjątkowe wyzwania. Dziennikarze pozytywnie oceniają też fabułę i otwarty świat, choć mniej przychylnym okiem patrzą na niektóre mechanizmy, takie jak zarządzanie komfortem dinozaurów.
W kolejnej odsłonie nagradzanej serii – Jurassic World Evolution 3 – budujesz i prowadzisz własny Jurassic World.
Pomóż naturze znaleźć jakiś sposób. Syntetyzuj, hoduj i pielęgnuj prehistoryczne gatunki. Zarządzaj każdym gatunkiem i pozwól mu się rozwijać. Pomagaj dinozaurom rozmnażać się i przekazywać geny następnym pokoleniom.
Stwórz niesamowite siedliska, w których twoje dinozaury będą prosperować. Buduj ekscytujące atrakcje, które zachwycą gości. Zapanuj nad sytuacją, gdy nieuchronnie nadejdzie katastrofa. – czytamy w opisie gry.
Gracze zwracają z kolei uwagę na dopracowanie i rozbudowanie formuły względem poprzednich części. Użytkownicy Steama chwalą grafikę, gameplay, a także kampanię. Gra ma być również dobrze zoptymalizowana.
Recenzje Jurassic World Evolution 3
GamingTrend – 10/10
But Why Tho? – 9,5/10
GamingBolt – 9/10
GameWatcher – 9/10
DualShockers – 9/10
Shacknews – 9/10
CGMagazine – 9/10
TheGamer – 8/10
PushSquare – 8/10
IGN – 8/10
VideoGamer – 8/10
GamesRadar+ – 7/10
TechRadar Gaming – 7/10
Na koniec przypomnijmy, że Jurassic World Evolution 3 zadebiutowało 21 października 2025 roku. Gra ukazała się na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
