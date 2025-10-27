Zaloguj się lub Zarejestruj

Jurassic World Evolution 3 oczarowało fanów dinozaurów. Gra zbiera świetne oceny

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 11:30
Jurassic World Evolution 3 z bardzo dobrym startem.

Jurassic World Evolution 3 trafiło już w ręce graczy. Gra uzyskała w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 81/100. Jeśli chodzi o platformę Steam, produkcja cieszy się natomiast „bardzo pozytywnym” odbiorem. Co mówią o tytule krytycy i gracze?

Jurassic World Evolution 3
Jurassic World Evolution 3

Recenzenci wskazują, że Jurassic World Evolution 3 wyniosło serię na wyższy poziom. Pochwały zbiera wprowadzenie młodych dinozaurów, ulepszone opcje personalizacji czy wyjątkowe wyzwania. Dziennikarze pozytywnie oceniają też fabułę i otwarty świat, choć mniej przychylnym okiem patrzą na niektóre mechanizmy, takie jak zarządzanie komfortem dinozaurów.

W kolejnej odsłonie nagradzanej serii – Jurassic World Evolution 3 – budujesz i prowadzisz własny Jurassic World.

Pomóż naturze znaleźć jakiś sposób. Syntetyzuj, hoduj i pielęgnuj prehistoryczne gatunki. Zarządzaj każdym gatunkiem i pozwól mu się rozwijać. Pomagaj dinozaurom rozmnażać się i przekazywać geny następnym pokoleniom.

Stwórz niesamowite siedliska, w których twoje dinozaury będą prosperować. Buduj ekscytujące atrakcje, które zachwycą gości. Zapanuj nad sytuacją, gdy nieuchronnie nadejdzie katastrofa. – czytamy w opisie gry.

Gracze zwracają z kolei uwagę na dopracowanie i rozbudowanie formuły względem poprzednich części. Użytkownicy Steama chwalą grafikę, gameplay, a także kampanię. Gra ma być również dobrze zoptymalizowana.

Recenzje Jurassic World Evolution 3

  • GamingTrend – 10/10
  • But Why Tho? – 9,5/10
  • GamingBolt – 9/10
  • GameWatcher – 9/10
  • DualShockers – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • CGMagazine – 9/10
  • TheGamer – 8/10
  • PushSquare – 8/10
  • IGN – 8/10
  • VideoGamer – 8/10
  • GamesRadar+ – 7/10
  • TechRadar Gaming – 7/10
Na koniec przypomnijmy, że Jurassic World Evolution 3 zadebiutowało 21 października 2025 roku. Gra ukazała się na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Źródło:https://www.metacritic.com/game/jurassic-world-evolution-3/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

