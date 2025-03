Nowy film z Gwiezdnych wojen ma pierwsze logo. Sprzeczne doniesienia wokół budżetu

Pierwszym kinowym filmem od czasu premiery Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, czyli grudnia 2019 roku, będzie The Mandalorian & Grogu. Nie jest to najlepszy wybór na ponowne rozruszanie kinowej franczyzy, jako że wymusza na fanach obejrzenie wszystkich trzech poprzednich sezonów, a także wybranych odcinków Księgi Boby Fetta, czy Ahsoki, ale Lucasfilm wierzy w tę produkcję. Do pierwszych oficjalnych materiałów pochodzących z filmu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale teraz studio zaprezentowało pierwsze logo produkcji.

The Mandalorian & Grogu – pierwsze logo filmu i zamieszanie wokół budżetu

Oficjalne logo filmu The Mandalorian & Grogu jest utrzymane w stylu grafik z serialu, co też pokazuje poniższe zestawienie. Jedna z osób jednak zauważyła, że w serialu główny bohater i jego mały towarzysz zostali wklejeni w drugie „A” tytuły, a teraz przestawiono ich do litery „O”. Nie wiadomo, czym ta zmiana jest podyktowana, ale prawdopodobnie postacie lepiej komponują się w prawej części tytułu niż z lewej w wariancie z napisem „Grogu” pod spodem. Sami zobaczcie, jak to obecnie wygląda.

