Nowy film Stephena Kinga na pierwszych zdjęciach. Mark Hamill zagrał jedną z głównych ról

Ponad pół wieku po napisaniu, The Long Walk doczeka się filmowej adaptacji. Najnowsza produkcja na podstawie prozy Stephena Kinga doczeka się premiery już tej jesieni, a teraz udostępniono pierwsze zdjęcia i plakat produkcji. The Long Walk to dystopijna opowieść o grupie nastolatków zmuszonych do udziału w brutalnym marszu bez celu – jedynie ostatni ocalały wygrywa, reszta ginie od kul żołnierzy. Każdy uczestnik ma trzy ostrzeżenia za zwolnienie tempa, a czwarte kończy się śmiercią.

The Long Walk – pierwsze zdjęcia z nowej ekranizacji powieści Stephena Kinga

Film skupia się na relacji Garraty’ego i McVriesa, z pozoru rywali, którzy na trasie budują niemal braterską więź. Twórcy opisują tę historię jako tragiczną i poruszającą, bardziej o empatii niż walce. Mimo brutalnych realiów, bohaterowie okazują sobie pomoc i wsparcie, wiedząc, że ich własny koniec może być bliski.