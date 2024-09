Filmowy Jezus w końcu zmartwychwstanie? Pasja 2 wciąż aktualna

Wygląda na to, że Mel Gibson kontynuuje swoją wielką ambicję jaką jest nakręcenie kontynuacji Pasji – wciąż jednego z najbardziej dochodowych filmów z kategorią R, a już na pewno, najbardziej kasowego filmu religijnego w historii. Sequel, który puki co funkcjonuje pod roboczym tytułem Pasja Chrystusa: Zmartwychwstanie, napotykał liczne opóźnienia związane głównie z procesem przygotowywania scenariusza. Bo jak opowiedzieć ponownie o Jezusie, jeśli ten wykonał swoją misję już pierwszym filmie?

O czym opowie kontynuacja Pasji?

Mel Gibson zaprosił więc do współpracy Randalla Wallaca, autora scenariusza do Walecznego serca, czyli jednego z największych hitów Gibsona. Wiele wskazuje na to, że panowie doszli do porozumienia w kwestii kształtu nowej historii. Zakończenie prac nad finalnym scenariuszem miało miejsce w 2023 roku. Do roli zgodził się powrócić Jim Caviezel. Co dalej?