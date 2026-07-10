Aktorska wersja Naruto coraz bliżej. Film ma się dobrze, dlatego rozpoczęły się castingi do głównych ról

Po wielu latach fani wreszcie mogą doczekać się aktorskiej adaptacji Naruto.

Aktorska ekranizacja Naruto wreszcie nabiera konkretnych kształtów. Lionsgate rozpoczęło globalne poszukiwania młodych aktorów, którzy wcielą się w najważniejszych członków Drużyny 7. Przeniesienie jednej z najpopularniejszych mang i anime w historii na wielki ekran przez wiele lat pozostawało projektem, o którym głównie się mówiło. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać. Aktorski film Naruto wszedł w etap przygotowań, a jego twórcy oficjalnie rozpoczęli światowy casting do ról Naruto Uzumakiego, Sasuke Uchihy oraz Sakury Haruno. Naruto – rozpoczęły się castingi do głównych ról do aktorskiej wersji Zamiast sięgać wyłącznie po rozpoznawalne dziecięce gwiazdy, producenci chcą znaleźć nowych wykonawców pochodzących z różnych części świata. Takie podejście może pomóc zachować międzynarodowy charakter marki, która od lat cieszy się ogromną popularnością zarówno w Japonii, jak i na Zachodzie.

Za scenariusz oraz reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, znany między innymi z filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Reżyser ma także na koncie dramat Przechowalnia numer 12, a obecnie związany jest z produkcją Spider Man: Całkiem nowy dzień. Wcześniej potwierdzono również, że będzie jednym z producentów nowej ekranizacji Naruto. Wybór Crettona spotkał się z aprobatą Masashiego Kishimoto. Autor mangi podkreślał już wcześniej, że ceni umiejętność reżysera łączenia widowiskowej akcji z osobistymi historiami bohaterów. Twórca Naruto zwrócił również uwagę na otwartość filmowca na jego sugestie oraz możliwość współpracy podczas realizacji produkcji. W tej chwili cuda przytrafiają mi się jeden po drugim. Moje dzieło, Naruto, naprawdę, naprawdę staje się hollywoodzkim filmem. Jeszcze większym cudem jest to, że wyreżyseruje go jedyny w swoim rodzaju Destin Daniel Cretton. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Skoro wydarzyło się już tak wiele cudów, pozostaje nam liczyć na kolejne.

GramTV przedstawia:

Przed twórcami stoi jednak wyjątkowo trudne zadanie. Oryginalne Naruto oraz jego kontynuacja Naruto Shippuden liczą łącznie 720 odcinków. Historia rozwijana przez tak długi czas obejmuje ogromną liczbę postaci, wydarzeń i rozbudowanych wątków, których nie da się bezpośrednio przenieść do pojedynczego filmu. Aktorskie adaptacje popularnych mang i anime mają przy tym bardzo nierówną historię. Produkcje takie jak serial Cowboy Bebop czy film Alita: Battle Angel spotkały się z mocno podzielonymi opiniami widzów. Sukces ekranizacji Naruto będzie więc zależał nie tylko od widowiskowej akcji, ale również od odpowiedniego przedstawienia relacji pomiędzy bohaterami i zachowania emocjonalnego charakteru oryginału. Nowy film nie jest jedynym projektem związanym z dalszym rozwojem marki. TV Tokyo zapowiada kolejne produkcje wideo oraz gry przygotowywane z nowymi partnerami z myślą o dwudziestej piątej rocznicy anime, która przypadnie w 2027 roku. Szczegóły większości przedsięwzięć nadal pozostają jednak tajemnicą. Nie wiadomo również, co stało się z czteroodcinkową animacją przygotowaną z okazji dwudziestolecia serialu. Jej emisja miała rozpocząć się we wrześniu 2023 roku, ale została bezterminowo przesunięta, ponieważ twórcy chcieli przeznaczyć więcej czasu na poprawę jakości produkcji. Do tej pory nie ogłoszono nowej daty premiery. W Chinach pojawiły się także informacje o pracach realizowanych dla projektów związanych z Naruto. Dostępne doniesienia wskazują jednak przede wszystkim na zlecenia wykonywane przez chińskie studio animacji dla zagranicznych klientów, a nie na całkowicie niezależną chińską adaptację serii. Charakter tej produkcji nadal nie został oficjalnie wyjaśniony.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.