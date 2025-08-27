Nowy film Bradley Coopera jak stand-up o życiu. Aktor ponownie udowodni, że jest też dobrym reżyserem?

W roli głównej Will Arnett. Premiera w grudniu.

Bradley Cooper, znany aktor, od czasu do czasu także kręci filmy. Z reguły chwyta się za bardzo ambitne projekty. Nie inaczej jest tym razem. Udostępniono materiał promujący najnowsze dzieło Bradleya Coopera – komediodramat Is This Thing On, który zadebiutuje na jesiennych festiwalach filmowych. Is This Thing On – nowy film Bradleya Coopera Historia zainspirowana jest życiem brytyjskiego komika Johna Bishopa. Fabuła koncentruje się na małżeństwie Alexa (Arnett) i jego żony (Dern), którzy stoją na krawędzi rozpadu. W tym trudnym momencie bohater Arnetta postanawia rozpocząć przygodę ze stand-upem w nowojorskim West Village.

Film wciąż znajduje się w fazie postprodukcji – Cooper dopracowuje montaż, muzykę, udźwiękowienie i kolory. Pokazy testowe odbywały się w wersji „work in progress”. Film ma ciekawą obsadę, na którą składają się takie nazwiska jak: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Scott Icenogle, a także sam Cooper.

Is This Thing On będzie trzecią reżyserską propozycją Coopera po Narodzinach gwiazdy i Maestro. Podobnie jak tamte tytuły, również ten projekt ma swoją premierę podczas jesiennych festiwali, ale tym razem twórca sięga po lżejszą formułę – choć dramat nie znika, ton całości jest bardziej żartobliwy. Wszystko wskazuje więc na to, że możemy spodziewać się kolejnego ambitnego, ale przystępniejszego filmu w dorobku Coopera. Warto dodać, że za zdjęcia odpowiada Matthew Libatique, znany z takich produkcji jak Requiem dla snu, Czarny łabędź, Plan doskonały czy Narodziny gwiazdy. To gwarancja, że obraz będzie wyglądał znakomicie. Premiera filmu odbędzie się w październiku na New York Film Festival, a do kin trafi 19 grudnia.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






