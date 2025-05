Nowy film autora Requiem dla snu, Źródła i Wieloryba właśnie dostał pierwszy zwiastun

Hank Thompson był fenomenem baseballu w szkole średniej, ale teraz już nie może grać. Poza tym wszystko układa się nieźle. Ma wspaniałą dziewczynę, pracuje jako barman w obskurnym nowojorskim barze, a jego ulubiona drużyna walczy o mistrzostwo. Kiedy jego sąsiad punk-rockowiec Russ prosi go, by przez kilka dni zaopiekował się jego kotem, Hank nagle zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę z udziałem grupy groźnych gangsterów. Wszyscy czegoś od niego chcą — problem w tym, że on sam nie ma pojęcia, o co chodzi. Uciekając przed coraz ciaśniejszym uściskiem przestępców, Hank musi wykorzystać cały swój spryt, by przeżyć wystarczająco długo i odkryć prawdę…