Nowy Fable czerpie inspirację z nieoczywistych źródeł. Twórcy chcą nas zabić śmiechem?

Humor w nowej grze ma być wyraźny. W zgodzie z tradycją serii.

Niedawno na nowo podkręcono atmosferę wokół długo wyczekiwanego rebootu Fable od Playground Games. Tymczasem twórcy ujawnili także, że gra ma bardzo nieoczywiste źródła inspiracji. Nowa odsłona klasycznej serii RPG ma bowiem czerpać z brytyjskich seriali komediowych, takich jak The Office, The IT Crowd i Peep Show. To zaskakujące źródło humoru, które ma wprowadzić do gry świeży sposób opowiadania historii.

Fable ma mieć humor rodem z kultowego Biura

Reżyser gry, Ralph Fulton, wyjaśnia, że studio czerpie z mockumentalnego stylu Biura, w którym postacie odrywają się od akcji, siadają samotnie i zwracają się do kamery, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Fulton tak o tym mówi: