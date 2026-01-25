Nowy Fable czerpie inspirację z nieoczywistych źródeł. Twórcy chcą nas zabić śmiechem?

Humor w nowej grze ma być wyraźny. W zgodzie z tradycją serii.
Niedawno na nowo podkręcono atmosferę wokół długo wyczekiwanego rebootu Fable od Playground Games. Tymczasem twórcy ujawnili także, że gra ma bardzo nieoczywiste źródła inspiracji. Nowa odsłona klasycznej serii RPG ma bowiem czerpać z brytyjskich seriali komediowych, takich jak The Office, The IT Crowd i Peep Show. To zaskakujące źródło humoru, które ma wprowadzić do gry świeży sposób opowiadania historii.
Fable ma mieć humor rodem z kultowego Biura
Reżyser gry, Ralph Fulton, wyjaśnia, że studio czerpie z mockumentalnego stylu Biura, w którym postacie odrywają się od akcji, siadają samotnie i zwracają się do kamery, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Fulton tak o tym mówi:
Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego w grach, ale pozwala to na naprawdę zgrabne opowiedzenie żartu lub pominięcie kilku szczegółów postaci w sposób, który w dialogu wydawałby się toporny, ale nagle staje się całkowicie naturalny.
Fable nigdy nie stroniło od humoru – w poprzednich odsłonach gracze mogli natrafić na absurdalne zadania i momenty przełamujące czwartą ścianę. Nowa część ma rozwijać te tradycje, wplatając komedię w mechaniki rozgrywki, w tym szary system moralności, który zmusza gracza do podejmowania trudnych wyborów.
W grze wystąpią znani brytyjscy aktorzy i komicy, w tym Richard Ayoade (The IT Crowd), Matt King (Peep Show) oraz powracający Stephen Fry w roli Reavera. Do obsady dołączy też Susan Wokoma. Połączenie kultowego humoru i klasycznej rozgrywki Fable ma sprawić, że reboot będzie świeżym, zabawnym doświadczeniem zarówno dla starych fanów, jak i nowych graczy.
Premiera gry nie została jeszcze podana. Zainteresowani mogą już jednak przygotowywać się na powrót do baśniowego Albionu w nowym, komediowym wydaniu.
