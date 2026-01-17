Nowy Egzorcysta już powstaje i w końcu ma szansę przywrócić dawną moc tej legendarniej marki

Universal Pictures ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące nowego filmu z serii Egzorcysta. Nad filmem pracuje Mike Flanagan, doświadczony reżyser kina grozy odpowiedzialny m.in. za Oculus i Doktor Sen. Produkcja, według nieoficjalnych informacji zatytułowana została Egzorcysta: Męczennicy. Film miał być gotowy 2026 roku, ale został właśnie przesunięty na marzec 2027. Co ciekawe, Flanagan opóźnił premierę z powodu prac nad serialowym remakiem Carrie.

Mike Flanagan reżyseruje, Scarlett Johansson w roli głównej

Prócz reżysera, jeszcze większym atutem jest jego gwiazda. W obsadzie znalazła się Scarlett Johansson, która dołącza do Jacobi Jupe’a, znanego z przełomowej roli w Hamnet. Reżyser obiecuje „radykalnie nowe podejście” do kultowej marki, podkreślając, że otrzymał pełną swobodę twórczą. Produkcja rusza 23 lutego, a za zdjęcia najprawdopodobniej odpowie Michael Fimognari, współpracujący wcześniej z Flanaganem przy Oculus i Doktorze Senie.