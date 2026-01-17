Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Egzorcysta już powstaje i w końcu ma szansę przywrócić dawną moc tej legendarniej marki

Jakub Piwoński
2026/01/17 20:00
Nowy Egzorcysta zadebiutuje w marcu 2027. Twórca obiecuje radykalne podejście do klasyki horroru.

Universal Pictures ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące nowego filmu z serii Egzorcysta. Nad filmem pracuje Mike Flanagan, doświadczony reżyser kina grozy odpowiedzialny m.in. za Oculus i Doktor Sen. Produkcja, według nieoficjalnych informacji zatytułowana została Egzorcysta: Męczennicy. Film miał być gotowy 2026 roku, ale został właśnie przesunięty na marzec 2027. Co ciekawe, Flanagan opóźnił premierę z powodu prac nad serialowym remakiem Carrie.

Egzorcysta
Egzorcysta

Mike Flanagan reżyseruje, Scarlett Johansson w roli głównej

Prócz reżysera, jeszcze większym atutem jest jego gwiazda. W obsadzie znalazła się Scarlett Johansson, która dołącza do Jacobi Jupe’a, znanego z przełomowej roli w Hamnet. Reżyser obiecuje „radykalnie nowe podejście” do kultowej marki, podkreślając, że otrzymał pełną swobodę twórczą. Produkcja rusza 23 lutego, a za zdjęcia najprawdopodobniej odpowie Michael Fimognari, współpracujący wcześniej z Flanaganem przy Oculus i Doktorze Senie.

GramTV przedstawia:

Studio Universal i Blumhouse liczy na to, że film ustabilizuje markę Egzorcysta po nieudanym reboocie Davida Gordona Greena pt. Egzorcysta: Wyznawca i przywróci jej dawną pozycję w świecie kina grozy. Fani klasyki horroru mogą spodziewać się zarówno hołdu dla pierwowzoru, jak i świeżego, nowoczesnego spojrzenia na temat egzorcyzmów i demonicznych opętań.

Premiera zaplanowana jest na 12 marca 2027 roku, co daje widzom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się na powrót jednego z najbardziej ikonicznych horrorów w historii kina. Czekamy na więcej informacji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/16/mike-flanagan

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




