Nowy DualSense Astro Bot nadchodzi, ale gracze mają mieszane uczucia

Nowy DualSense pokazuje, że Sony wciąż stawia na wizualne warianty swoich padów, choć w tym przypadku zmiany są bardzo subtelne. To sprzęt, który cieszy oko, ale nie zrewolucjonizuje doświadczenia z PlayStation 5.

Sony nie zwalnia tempa w rozwijaniu swojej kultowej serii kontrolerów DualSense, które od lat stanowią jeden z największych atutów PlayStation 5. Najnowsza odsłona jest inspirowana bohaterem gry Astro Bot i została właśnie ujawniona. Ale trudno mówić o rewolucji – zmiany są tu naprawdę symboliczne. Czym różni się odświeżony DualSense Astro Bot od poprzedniego modelu? Od kilku lat Japończycy konsekwentnie wprowadzają różne warianty kolorystyczne i tematyczne swojego flagowego pada. Dzięki temu fani mogą dopasować kontroler do własnych upodobań i kolekcjonować wyjątkowe edycje. W zeszłym roku, przy okazji premiery gry Astro Bot, Sony wypuściło specjalną edycję DualSense, która od razu zyskała spore zainteresowanie. Szczególnie przypadła do gustu miłośnikom marki, ceniącym nie tylko funkcjonalność, ale też wizualny aspekt sprzętu.

Tegoroczna nowość jest jednak znacznie bardziej subtelna. Zmiany ograniczają się głównie do wyglądu panelu dotykowego – oczy sympatycznego robota na nowym modelu zostały nieco zmodyfikowane. To niemal kosmetyczna korekta, która nie wpływa na działanie kontrolera ani jego charakterystyczne funkcje, takie jak haptyczne wibracje czy adaptacyjne spusty. Opinie społeczności graczy są podzielone. Wielu docenia fakt, że Sony dba o estetyczne warianty swoich padów i pozwala użytkownikom na małe urozmaicenia wizualne. Jednocześnie nie brakuje krytyków, którzy wskazują, że nowa edycja nie wnosi praktycznie niczego nowego do portfolio. Dla części fanów to rozczarowanie – oczekiwali może bardziej zauważalnych usprawnień technicznych lub nowych funkcji, a otrzymali jedynie drobny lifting znanej już konstrukcji.

Niektórzy zwracają też uwagę na to, że seria DualSense sama w sobie jest wciąż jedną z najlepiej ocenianych innowacji w świecie konsol. Jej ergonomia, precyzja działania i unikalne rozwiązania wciąż robią wrażenie, a każda nowa wersja, nawet jeśli kosmetyczna, przyciąga uwagę kolekcjonerów i fanów PlayStation. Mimo pozornie niewielkich zmian, marka potrafi skutecznie budować wokół swoich produktów poczucie ekskluzywności. Premiera odświeżonego DualSense Astro Bot zaplanowana jest na 30 października, a przedsprzedaż rusza już 12 września. Część graczy z pewnością skusi się na nową edycję, traktując ją bardziej jako ciekawostkę kolekcjonerską niż realną nowość w świecie kontrolerów.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





