Nowy dodatek do Total War: Warhammer 3 wstrzymany. Twórcy walczą z błędem, który paraliżuje AI

Mikołaj Berlik
2025/10/08 11:00
Patch przyniósł sporo zmian, ale też duży błąd.

Najnowsza aktualizacja do Total War: Warhammer 3 miała usprawnić balans i rozgrywkę, ale ostatecznie przyniosła ze sobą poważny problem. Jak donoszą gracze, sztuczna inteligencja nie potrafi rekrutować jednostek, przez co całe frakcje stały się bezbronne.

Total War: Warhammer 3
Total War: Warhammer 3 – błędna rekrutacja jednostek AI

Patch 6.3 wprowadził sporo zmian, szczególnie dla Królów Grobowców i Jaszczuroludzi. Niestety, właśnie te frakcje najdotkliwiej odczuły skutki błędu, który sprawia, że AI nie bierze pod uwagę limitów jednostek podczas rekrutacji. Kiedy komputer napotyka na ograniczenie, całkowicie blokuje proces, przestając rozwijać armię.

Problem nie dotyczy wyłącznie tych dwóch ras – gracze zauważyli podobne błędy także u Zwierzoludzi i innych frakcji. Co gorsza, jak podaje PCGamesN, pierwsze sygnały pojawiły się już w trakcie beta-testów aktualizacji 6.3.1, a mimo to usterka trafiła do pełnej wersji.

Twórcy wyjaśnili, że źródło błędu tkwi prawdopodobnie w starym fragmencie kodu, który pozostał po wcześniejszych wersjach gry. Naprawa wymaga prześledzenia całego procesu rekrutacji w kampaniach, dlatego hotfix 6.3.2 trafi do graczy dopiero w przyszłym tygodniu.

Studio Creative Assembly zapewnia, że usunięcie błędów jest obecnie priorytetem, dlatego przesunięto w czasie ujawnienie nowych informacji o dodatku Tides of Torment. Choć nie podano oficjalnie, czy wpłynie to na premierę rozszerzenia, część społeczności obawia się kolejnego opóźnienia. Według aktualnych planów, Tides of Torment ma zadebiutować pod koniec października 2025 roku.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:24

Czasem zerkam na sytuacje tej gry, bo miałem ochotę wrócić do niej po dłuższej przerwie i widziałem że jest duża drama ostatnio. Martwi że jest obecnie niegrywalna. Jak to mówią szambo wybiło, bo po okresie gdzie wydawało się że idą już dobrą drogą wyszedł patch który, mówiąc łagodnie, nie wygląda na wogóle przetestowany. A komunikacja też podobno siadła, przez dłuzszy czas nikt na sytuacje nie odpowiedział. Oceny post-patch na Steam pikują więc w dół. Ludzie zarzucają że grę utrzymuje obecnie mały zespół a priorytetyzowny jest (jeszcze nie zapowiedziany) TW: Warhammer 40k. Streamerzy tworzący kontent do gier TW:Warhammer (głównei trójki) są mocno zaniepokojeni, a część nawet rezygnuje już z tworzenia contentu do gry (to istotne bo dla części tych ludzi wypuszczanie contentu na YT to zarobek). Szkoda że seria która jest tak dużym sukcesem komercyjnym jest tak traktowana, bo można z niej jeszcze by dużo wycisnąć - ma sporą i dedykowną community. Decyzje CA są nieraz bardzo dziwne i prawdopodobnie potraktowane jakimiś odgórnymi przykazami (np. to jak nagle przerwano rozwój gry Three Kingdoms, jakim niewypałem był Pharaoh itp).




