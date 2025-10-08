Nowy dodatek do Total War: Warhammer 3 wstrzymany. Twórcy walczą z błędem, który paraliżuje AI

Najnowsza aktualizacja do Total War: Warhammer 3 miała usprawnić balans i rozgrywkę, ale ostatecznie przyniosła ze sobą poważny problem. Jak donoszą gracze, sztuczna inteligencja nie potrafi rekrutować jednostek, przez co całe frakcje stały się bezbronne.

Total War: Warhammer 3 – błędna rekrutacja jednostek AI

Patch 6.3 wprowadził sporo zmian, szczególnie dla Królów Grobowców i Jaszczuroludzi. Niestety, właśnie te frakcje najdotkliwiej odczuły skutki błędu, który sprawia, że AI nie bierze pod uwagę limitów jednostek podczas rekrutacji. Kiedy komputer napotyka na ograniczenie, całkowicie blokuje proces, przestając rozwijać armię.