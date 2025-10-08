Nowy dodatek do Total War: Warhammer 3 wstrzymany. Twórcy walczą z błędem, który paraliżuje AI

Najnowsza aktualizacja do Total War: Warhammer 3 miała usprawnić balans i rozgrywkę, ale ostatecznie przyniosła ze sobą poważny problem. Jak donoszą gracze, sztuczna inteligencja nie potrafi rekrutować jednostek, przez co całe frakcje stały się bezbronne.
Total War: Warhammer 3 – błędna rekrutacja jednostek AI
Patch 6.3 wprowadził sporo zmian, szczególnie dla Królów Grobowców i Jaszczuroludzi. Niestety, właśnie te frakcje najdotkliwiej odczuły skutki błędu, który sprawia, że AI nie bierze pod uwagę limitów jednostek podczas rekrutacji. Kiedy komputer napotyka na ograniczenie, całkowicie blokuje proces, przestając rozwijać armię.
Problem nie dotyczy wyłącznie tych dwóch ras – gracze zauważyli podobne błędy także u Zwierzoludzi i innych frakcji. Co gorsza, jak podaje PCGamesN, pierwsze sygnały pojawiły się już w trakcie beta-testów aktualizacji 6.3.1, a mimo to usterka trafiła do pełnej wersji.
GramTV przedstawia:
Twórcy wyjaśnili, że źródło błędu tkwi prawdopodobnie w starym fragmencie kodu, który pozostał po wcześniejszych wersjach gry. Naprawa wymaga prześledzenia całego procesu rekrutacji w kampaniach, dlatego hotfix 6.3.2 trafi do graczy dopiero w przyszłym tygodniu.
Studio Creative Assembly zapewnia, że usunięcie błędów jest obecnie priorytetem, dlatego przesunięto w czasie ujawnienie nowych informacji o dodatku Tides of Torment. Choć nie podano oficjalnie, czy wpłynie to na premierę rozszerzenia, część społeczności obawia się kolejnego opóźnienia. Według aktualnych planów, Tides of Torment ma zadebiutować pod koniec października 2025 roku.