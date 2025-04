Nowy Deadpool już powstaje? Ryan Reynolds ogłosił kolejny projekt z bohaterem Marvela

Wkrótce minie rok od premiery Deadpool & Wolverine, czyli ostatniego wielkiego hitu Marvela, który stał się jedną z najbardziej dochodowych produkcji ubiegłego roku. Nie ma wątpliwości, że Pyskaty Najemnik powróci w najbliższych latach, ale wciąż nie wiadomo, w jakim projekcie. Studio nie ogłosiło go w obsadzie Avengers: Doomsday, ale może to się zmienić w kolejnych miesiącach. Mimo to nowa produkcja z Deadpoolem już powstaje.

Jeśli [Deadpool] zostanie Avengerem lub X-Menem, to będzie koniec. To spełnienie życzenia – a tego nie możemy mu dać.

Co jednak ciekawe, aktor przyznał, że właśnie „pisze coś nowego... i to będzie projekt zespołowy”. To pierwsza wzmianka o możliwym nowym filmie z Deadpoolem w roli głównej (lub jednej z głównych). Czy będzie to bezpośrednia kontynuacja Deadpool i Wolverine, czy zupełnie inna historia? Tego Reynolds nie zdradził. Być może nawet przez przypadek uchylił rąbka tajemnicy, której Marvel wolałby jeszcze nie ujawniać.

Warto przypomnieć, że Deadpool już raz miał okazję działać w grupie, a konkretniej w X-Force w drugiej części serii. Skończyło się to tragicznie dla reszty członków drużyny, więc miejmy nadzieję, że bohaterowie nowej produkcji poradzą sobie lepiej w walce ze złem.